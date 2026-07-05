Hiába alkotmányos jog a készpénzhasználat, a parkolásnál nem veszik figyelembe

Hatalmas port kavart a készpénzmentes parkolás bevezetése a fővárosban; úgy tűnik, Vitézy Dávid közlekedési miniszteren kívül nem sokan ujjonganak az új rendelet miatt. Az új rendszer – a gyakorlati nehézségek mellett – azért is problémás, mert az Alaptörvény szerint mindenkinek jogában áll a készpénzhasználat.

Több szempontból is aggályos az új parkolási rendelet (Fotó: Mediaworks)

Durva reakciókat váltott ki az új parkolási rendelet

A szabályozás jelentősen növeli az autósok terheit a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület szerint. A szervezet úgy véli, hogy az elképzelés aránytalan terhet ró a gépjárművezetőkre, mivel már rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményez. Közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy a készpénzhasználat joga az Alaptörvényben rögzített alapelv, ezért kifogásolják az ezzel ellentétes irányú változtatásokat.

Álláspontjuk szerint az új rendszer különösen hátrányosan érinti az időseket, a digitális eszközöket kevésbé használókat, a turistákat, valamint a vidékről a fővárosba érkező autósokat. Az egyesület ezért felszólította a főváros vezetését a tervezett intézkedések felülvizsgálatára.

Vitézyt szétszedték a kommentelők

Mint arról az Origo beszámolt, az intézkedés életbe lépését bejelentő miniszteri poszt alatt is túlnyomó többségben felháborodott hozzászólások sorakoztak:

Nem tudom, az az idős ember akinek okostelefonja sincs, az folyamatosan azzal szembesül, hogy megbüntetik, vagy húzza le magát, ahol gondolja? Nekem van telefonom, vidéki nagyvárosban élek, de én sem használok mobilt a parkoláshoz... hadd döntsem már el, hogy mit használok!

– fogalmazott az egyik kommentelő.

Sokan kifogásolták azt is, ha az automaták leszerelésével felszabadult a karbantartási költség, akkor milyen alapon lett mégis drágább a parkolás a fővárosban.

Ezt valóban örömmel kéne fogadnunk? Ez egy újabb alkotmányellenes döntés. Vagy most erre is lesz egy alkotmánymódosítás? Hol marad a készpénzzel való fizetéshez a jogunk?

– tette fel a költői kérdést egy másik hozzászóló.

Ez a törvény a parkolásra nem vonatkozik

Vitézy Dávid szerint azonban a készpénzhasználatot biztosító törvény nem vonatkozik a parkolásra.

A parkolás és a közlekedési szolgáltatások nem tartoznak ezen törvény hatálya alá, ez a Fidesz-kormány idején hozott szabályozás”

– írta válaszában a miniszter.