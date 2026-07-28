Megszűnik a készpénzes fizetés a parkolásban, az idősek, a vidékről vagy külföldről érkezők járhatnak rosszul

A fővárosi parkolás átalakítása papíron egyszerűsítést és korszerűsítést ígér, a gyakorlatban azonban sokakat kizárhat a szolgáltatásból. Amint arról lapunk korábban már beszámolt, rengetegen tiltakoznak az új rendszer ellen, amely az automaták felszámolásával gyakorlatilag telefonhasználatra kényszeríti az autósokat. Aki eddig készpénzzel váltotta meg parkolójegyét, az az automaták eltűnésével szembesül azzal, hogy ez többé nem lehetséges. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) szóvivője szerint nemcsak az időseket érinti a változás: fiatalok, vidékről érkezők és külföldi turisták között is lehetnek olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő telefonnal, vagy egyszerűen nem szeretnének alkalmazáson keresztül fizetni.

A fővárosi parkolás átalakítása papíron egyszerűsítést és korszerűsítést ígér, a gyakorlatban azonban sokakat kizárhat a szolgáltatásból (Forrás: Shutterstock)

Megszűnt a kényelmi díj, mégis fizethetnek az autósok

A digitális fizetést használók sem feltétlenül járnak jobban. Bár a kényelmi díjat hivatalosan eltörölték, egyes viszonteladó partnerek extra szolgáltatás címén továbbra is felszámíthatnak többletköltséget. A szövetséghez a Telekom szolgáltatásával kapcsolatban érkezett ilyen panasz. Az érintett autós sem SMS-ben, sem az applikációban nem tudta úgy elindítani a parkolást, hogy ne kelljen elfogadnia a pluszszolgáltatást és annak díját.

Jogszerű, hogy egy szolgáltató valamilyen többletszolgáltatásért pénzt kérjen. A fogyasztókat azonban az háborítja fel, hogy ez nem választható lehetőség: ha ezen a csatornán akarnak parkolni, kénytelenek kifizetni”

– mondta lapunknak a fogyasztóvédelmi szövetség képviselője.

A kényelmi díj tehát nem minden szolgáltatónál és nem ugyanazon a néven tér vissza, egyes autósok számára azonban a végeredmény változatlan: a parkolási díjon felül további összeget kell fizetniük.