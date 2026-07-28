Megszűnik a készpénzes fizetés a parkolásban, az idősek, a vidékről vagy külföldről érkezők járhatnak rosszul

A fővárosi parkolás átalakítása papíron egyszerűsítést és korszerűsítést ígér, a gyakorlatban azonban sokakat kizárhat a szolgáltatásból. Amint arról lapunk korábban már beszámolt, rengetegen tiltakoznak az új rendszer ellen, amely az automaták felszámolásával gyakorlatilag telefonhasználatra kényszeríti az autósokat. Aki eddig készpénzzel váltotta meg parkolójegyét, az az automaták eltűnésével szembesül azzal, hogy ez többé nem lehetséges. Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) szóvivője szerint nemcsak az időseket érinti a változás: fiatalok, vidékről érkezők és külföldi turisták között is lehetnek olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő telefonnal, vagy egyszerűen nem szeretnének alkalmazáson keresztül fizetni.
Megszűnt a kényelmi díj, mégis fizethetnek az autósok
A digitális fizetést használók sem feltétlenül járnak jobban. Bár a kényelmi díjat hivatalosan eltörölték, egyes viszonteladó partnerek extra szolgáltatás címén továbbra is felszámíthatnak többletköltséget. A szövetséghez a Telekom szolgáltatásával kapcsolatban érkezett ilyen panasz. Az érintett autós sem SMS-ben, sem az applikációban nem tudta úgy elindítani a parkolást, hogy ne kelljen elfogadnia a pluszszolgáltatást és annak díját.
Jogszerű, hogy egy szolgáltató valamilyen többletszolgáltatásért pénzt kérjen. A fogyasztókat azonban az háborítja fel, hogy ez nem választható lehetőség: ha ezen a csatornán akarnak parkolni, kénytelenek kifizetni”
– mondta lapunknak a fogyasztóvédelmi szövetség képviselője.
A kényelmi díj tehát nem minden szolgáltatónál és nem ugyanazon a néven tér vissza, egyes autósok számára azonban a végeredmény változatlan: a parkolási díjon felül további összeget kell fizetniük.
A fővárosi parkolásból eltűnik az utolsó menekülőút is
Álláspontjuk szerint a készpénzes fizetés teljes megszüntetése sérti az Alaptörvényben rögzített jogot.
Más, alapvetően készpénzmentes rendszerekben is marad valamilyen alternatíva: a fesztiválokon használt fizetőkártyákat vagy órákat például készpénzzel is fel lehet tölteni. A fővárosi parkolásnál azonban ilyen lehetőség jelenleg nincs.
Egy korábbi tervezetben még szerepelt, hogy a kerületi parkolási társaságok irodáiban fennmaradhat a készpénzes fizetés. Ez már önmagában is erősen korlátozott megoldás lett volna, a hatályos szabályozásból azonban végül ez is kimaradt.
A szövetség szerint érthető, hogy a főváros változtatni akart a korábbi rendszeren, hiszen a parkolóautomaták működtetésével kapcsolatban számos visszaélés látott napvilágot. Ez azonban nem indokolja, hogy Karácsonyék a visszaélésekkel együtt a készpénzes fizetés lehetőségét is felszámolják.
Az új rendszer különösen akkor okozhat problémát, ha az autós:
- nem rendelkezik mobiltelefonnal vagy megfelelő alkalmazással;
- lemerült készülékkel érkezik;
- szolgáltatáskiesés miatt sem SMS-ben, sem applikációban nem tud parkolást indítani;
- vidékről vagy külföldről érkezik, és nem ismeri a rendszert;
- csak kötelező többletdíj megfizetésével tudja használni szolgáltatója parkolási megoldását.
A döntés ráadásul éppen azt a tartalékmegoldást szünteti meg, amely korábban technikai hiba esetén megmentette az autósokat. Ha szolgáltatáskiesés miatt sem az alkalmazás, sem az SMS nem működött, végső esetben még mindig lehetett jegyet vásárolni az automatából. Ha az automaták eltűnnek, ilyen helyzetben nem marad használható alternatíva.
A FEOSZ egyelőre nem szólította fel közvetlenül Karácsony Gergelyt a leszerelések leállítására. A beérkező panaszok miatt azonban a jogalkotóhoz fordultak, és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát is arra kérték, vizsgálja meg a beavatkozás lehetőségét.
Más érdekvédelmi szervezetek szintén azért lobbiznak, hogy a főváros ne ebben a formában számolja fel a jelenlegi rendszert.
A főváros tehát modernizációt ígér, de a végeredmény egyelőre az, hogy aki Budapesten parkolni akar, annak nem elég autóval és pénzzel rendelkeznie: működő telefonról, megfelelő szolgáltatásról és adott esetben még egy kötelező „extráról” is gondoskodnia kell.