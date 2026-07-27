Alkotmánybíró-választás és vagyonvisszaszerzés: mozgalmas hét elé néz a parlament

Rendkívüli üléssel folytatja munkáját a Parlament: hétfőn 13 órakor, kedden pedig 9 órakor kezdődik az ülésnap. A hét legfontosabb politikai eseménye Hende Csaba alkotmánybírói utódjának megválasztása lehet, de napirendre kerül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az ügynökakták feltárása, valamint több, uniós forrásokhoz kapcsolódó javaslat is.

Fontos kétharmados törvényekről tárgyal a Parlament július végén (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az Amnesty egypárti alkotmánybíró-választástól tart

A parlament hétfőn megválaszthatja Hende Csaba utódját, aki még aznap esküt tehet. A Tisza Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást jelöli.

Hende megbízatása a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás miatt szűnt meg. A változtatás tizenkét évben korlátozta a képviselői megbízatás idejét, így a huszonhárom évig parlamenti képviselőként dolgozó Hende már nem választható.

Az Amnesty International szerint a Tisza indokolatlanul sietteti a döntést, hiszen az Országgyűlésnek hatvan napja lenne az új tag megválasztására. A szervezet úgy véli, a gyors eljárás ellehetetleníti az érdemi szakmai és politikai egyeztetést. Mint írták:

Hende Csaba utódjának megválasztásánál a konkrét jelölt személyén túl az is fontos lenne, hogy a Tisza végre szakítson az egypárti jelölési és választási módszerekkel is”

Tárgyalnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról

Hétfőn tárgyalják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az intézmény feladata a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása, védelme és visszaszerzése lenne.

A Tisza-kormány elszámoltatási programjának központi eleménél várhatóan vita lesz a hivatal jogköreiről és függetlenségének garanciáiról is. A képviselők emellett uniós forrásokhoz kapcsolódó adó- és energetikai intézkedésekről tárgyalhatnak, délután pedig interpellációk és azonnali kérdések következnek.