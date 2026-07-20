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Országgyűlés

Magyar Péter: Nem lesz olyan jelölt a köztársasági elnök tisztségére, aki mindenkinek megfelel – kövesse nálunk élőben a parlament rendkívüli ülését!

44 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése. A miniszterelnök felszólalása után a parlament napirendjén interpellációk, azonnali kérdések és válaszok, valamint kérdések és az országos közlekedésszervező létrehozásáról szóló javaslat vitája szerepel. Ezek mellett a képviselők döntenek arról is, hogy ki helyettesíti a házelnököt, hiszen Forsthoffer Ágnes veszi át ideiglenesen a köztársasági elnöki jogköröket Sulyok Tamás eltávolítása után.
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OrszággyűlésházelnökForsthoffer Ágnesparlamentköztársasági elnökTisza-kormányMagyar Péter

Történelmünk legnagyobb eredményei akkor születtek, amikor a magyarok megtalálták a közös hangot  jelentette ki Magyar Péter a parlament rendkívüli ülésén. A miniszterelnök több példát is említett erre, köztük említette Magyarország NATO csatlakozását. A kormányfő azonban hozzátette, hogy az egyetértés nem azt jelenti, hogy nincsenek viták. Állítása szerint ez a nap is ilyen.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülése, 2026.07.14. Magyar Péter, MagyarPéter
Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezek után a korábbi Orbán-kormányt kezdte vádolni, ezek miatt a vádak miatt pedig szerinte igazolni lehet az Alaptörvény-módosítást.

A miniszterelnök állítása szerint Magyarország minden beruházót vár, akik munkahelyet teremtenek és fejlesztik a gazdaságot. Kitért arra is, hogy adóreformokat terveznek, mások mellett megadóztatják a szennyező cégeket. Ezek után azzal támadta Szijjártó Pétert, hogy minden mozdulatát meg fogják vizsgálni, amit a BYD-val kapcsolatban tett.

Az oktatással kapcsolatban a kormányfő arról beszélt, hogy a gyermekeink jövője a legfontosabb, amiben nem lehet vita a kormánypárt és az ellenzék között. Majd ismét vádolni kezdte a korábbi kormányt, a miniszterelnök azt igyekezte bizonygatni, hogy magára hagyták a közszolgáltatásokat. A nemzet biztonságáról is megemlékezett Magyar Péter: a határon túli magyarok biztonsága és jogai is beletartoznak a nemzet biztonságába.

 

 

 

 

Cikkünk frissül

 

A parlament újabb rendkívüli ülése, amelyet a kormány kezdeményezett, Magyar Péter miniszterelnök, majd a frakciók napirend előtti felszólalásaival indul. Ezt követően a képviselők döntenek arról, hogy ki helyettesíti Forsthoffer Ágnest és veszi át az Országgyűlés elnökének feladatait. Erre azért van szükség, mert az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hétfőn hatályba lépett rendelkezése miatt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, és Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit.

Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendkívüli ülése
Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendkívüli ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az Alaptörvény értelmében az államfő helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke nem gyakorolhatja a képviselői jogait, helyette a házelnök feladatait a parlament által kijelölt alelnök látja el.

A házelnököt várhatóan a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök helyettesíti majd, aki az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig látja el ez a feladatot.

A miniszterelnök felszólalását nagy várakozás előzi meg, miután nagy felzúdulást okozott, hogy Magyar Péter szeretné felkérni köztársasági elnöknek Polgár Juditot, holott előzetesen széleskörű társadalmi konzultációt ígért.

 

Miről tárgyal a parlament?

A hétfői napirenden szerepel

  • a határozathozatalok után
  • egy órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait,
  • megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd
  • kérdések hangzanak el.

A napirenden ezeken túl egyetlen törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitája szerepel, ez a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges kormányzati előterjesztés.

 

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