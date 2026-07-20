Magyar Péter: Nem lesz olyan jelölt a köztársasági elnök tisztségére, aki mindenkinek megfelel – kövesse nálunk élőben a parlament rendkívüli ülését!

Történelmünk legnagyobb eredményei akkor születtek, amikor a magyarok megtalálták a közös hangot jelentette ki Magyar Péter a parlament rendkívüli ülésén. A miniszterelnök több példát is említett erre, köztük említette Magyarország NATO csatlakozását. A kormányfő azonban hozzátette, hogy az egyetértés nem azt jelenti, hogy nincsenek viták. Állítása szerint ez a nap is ilyen.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezek után a korábbi Orbán-kormányt kezdte vádolni, ezek miatt a vádak miatt pedig szerinte igazolni lehet az Alaptörvény-módosítást.

A miniszterelnök állítása szerint Magyarország minden beruházót vár, akik munkahelyet teremtenek és fejlesztik a gazdaságot. Kitért arra is, hogy adóreformokat terveznek, mások mellett megadóztatják a szennyező cégeket. Ezek után azzal támadta Szijjártó Pétert, hogy minden mozdulatát meg fogják vizsgálni, amit a BYD-val kapcsolatban tett.

Az oktatással kapcsolatban a kormányfő arról beszélt, hogy a gyermekeink jövője a legfontosabb, amiben nem lehet vita a kormánypárt és az ellenzék között. Majd ismét vádolni kezdte a korábbi kormányt, a miniszterelnök azt igyekezte bizonygatni, hogy magára hagyták a közszolgáltatásokat. A nemzet biztonságáról is megemlékezett Magyar Péter: a határon túli magyarok biztonsága és jogai is beletartoznak a nemzet biztonságába.

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A parlament újabb rendkívüli ülése, amelyet a kormány kezdeményezett, Magyar Péter miniszterelnök, majd a frakciók napirend előtti felszólalásaival indul. Ezt követően a képviselők döntenek arról, hogy ki helyettesíti Forsthoffer Ágnest és veszi át az Országgyűlés elnökének feladatait. Erre azért van szükség, mert az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hétfőn hatályba lépett rendelkezése miatt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, és Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit.

Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlament rendkívüli ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az Alaptörvény értelmében az államfő helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke nem gyakorolhatja a képviselői jogait, helyette a házelnök feladatait a parlament által kijelölt alelnök látja el.

A házelnököt várhatóan a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök helyettesíti majd, aki az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig látja el ez a feladatot.