Fontos döntést hoz a köztársasági elnök feladatainak átvétele ügyében az Országgyűlés

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament hétfői ülése. A képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, és ismét tárgyalják az országos közlekedésszervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot.

A parlament elnöke, Forsthoffer Ágnes veszi át a köztársasági elnök feladatait (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett kétnapos rendkívüli ülés hétfőn délután egy órakor kezdődik. A kormányfő és a frakciók napirend előtti felszólalásait követően a parlament dönt az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről. Erre azért van szükség, mert az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hétfőn hatályba lépett rendelkezése miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit.

Az Alaptörvény értelmében az államfő helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke nem gyakorolhatja a képviselői jogait, helyette az Országgyűlés elnökének feladatait a parlament által kijelölt alelnök látja el.

A házelnök helyettesítésére várhatóan a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnököt választják meg,

aki az új köztársasági elnök hivatalba lépésig látja el ezt a feladatot. Mint megírtuk, Magyar Péter bejelentette, hogy Polgár Juditot kérné fel államfőnek, ami megosztotta még a saját táborát is.

A parlamentben hétfőn

a határozathozatalok után

egy órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait,

megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd

kérdések hangzanak el.

Közlekedésszervezőről is vitázik a parlament

A napirenden egyetlen törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitája szerepel, ez a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges kormányzati előterjesztés.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatának célja, hogy az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelői feladatainak ellátására, a vasúti pályahálózat megrendelői funkcióinak szakmai támogatására

országos közlekedésszervezőt hozzanak létre.

Az európai uniós források vasúti járműfejlesztésre történő lehívhatósága érdekében az előterjesztés létrehozna egy állami tulajdonban lévő gördülőállomány-kezelő társaságot.