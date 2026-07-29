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parlament

Nagy változások jönnek az oktatásban - jövő héten újra összeül a parlament

17 perce
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A közneveléssel, a szakképzéssel és az egészségüggyel kapcsolatos módosításokról is tárgyal jövő héten az Országgyűlés. A parlament újabb rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére.
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parlamentkormányországgyűlésruff bálintnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalrendkívüli ülésmédiatanácstörvényminiszterelnökség

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja – közölte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Mint megírtuk, a parlament ezen a héten országos közlekedésszervező létrehozásáról, mezőgazdasági és energetikai tárgyú, valamint a kriptoeszközökhöz kapcsolódó módosításról is döntött, tárgyalták az ügynökakták nyilvánosságáról és a vármegyék visszanevezéséről szóló indítványokat, továbbá megszavazták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.07.28. Magyar Péter, MagyarPéter
Jövő héten is összeül a parlament (Fotó: Ladóczki Balázs)

Miről tárgyal a parlament?

A tárcavezető levele szerint az Országgyűlés

  • tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és
  • a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.
  • Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása,
  • a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá
  • a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte

a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat,

továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Ruff Bálint közölte: a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását és költséghatékonyabbá tételét – indokolta kezdeményezését a miniszter.

 

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