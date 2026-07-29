Nagy változások jönnek az oktatásban - jövő héten újra összeül a parlament

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja – közölte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Mint megírtuk, a parlament ezen a héten országos közlekedésszervező létrehozásáról, mezőgazdasági és energetikai tárgyú, valamint a kriptoeszközökhöz kapcsolódó módosításról is döntött, tárgyalták az ügynökakták nyilvánosságáról és a vármegyék visszanevezéséről szóló indítványokat, továbbá megszavazták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
Miről tárgyal a parlament?
A tárcavezető levele szerint az Országgyűlés
- tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és
- a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását.
- Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása,
- a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá
- a szakképzésről szóló törvény módosítása.
A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte
a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat,
továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.
Ruff Bálint közölte: a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását és költséghatékonyabbá tételét – indokolta kezdeményezését a miniszter.