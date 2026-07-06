Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést a parlament – kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter arra kérte Vitézy Dvidot, hogy mondja el, hogy állnak most az uniós források hazahozatalával a hétfői rendkívüli parlamenti ülésen. A közlekedési és beruházási miniszter elmondása szerint közel 6 ezer milliárd forintról van szó. Állítása szerint az Európai bizottsággal a tárgyalásokat lezárták és véglegesítették a feltételeket, a végleges döntés az európai unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén most pénteken várható. Ha pozitív döntés lesz, akkor kimondható, hogy az uniós pénzeket hazahozták – jelentette ki a miniszter.
Bár nem Magyar Péter felszólalásával kezdődött meg az ülés, a korábbi kormány vádolása ezúttal sem maradt el. Vitézy Dávid 5 hazugsággal vádolta meg az Orbán-kormányt.
A miniszter elsőként azt vetette fel, hogy a korábbi kormány azt mondta, hogy a pénzek hazahozatalának feltétele lenne Ukrajna beengedése az Unióba, illetve, hogy a nekünk járó pénzek már ott vannak. Vitézy Dávid azt állítja, hogy erről nem volt szó, az Ukrajna szó nem lesz benne a feltételek között.
Másodikként a migrációt említette, ugyanis arról beszélt, hogy a korábbi kormány azt mondta, hogy a pénzek megkapásához be kell majd engednünk a migránsokat. A miniszter ezzel szemben azt mondta, hogy ez nem volt igaz, hiszen még mindig ugyan azok a migrációs szabályok Magyarországon, mint eddig, és azt ígérte, hogy ezen nem is változtatnának.
A harmadik állítólagos hazugsága az Orbán-kormánynak, hogy a Fidesz is hazahozta volna az uniós forrásokat.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről.
A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el.
A parlament lefolytatja négy előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.
A Melléthei-Barna Márton által benyújtott, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.
Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.
Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.
Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is.
A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint szerdán kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását,
mert a javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését.
A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is – közölte a miniszter. A Miniszterelnökséget vezető miniszter sürgősségi indítványt nyújtott be a kormány nevében az Országgyűléshez, amelynek elfogadása esetén a parlament a keddi ülésnapon kezdheti meg az alaptörvény 17. módosításának tárgyalását.