Magyar Péter nélkül tart rendkívüli ülést a parlament – kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter arra kérte Vitézy Dvidot, hogy mondja el, hogy állnak most az uniós források hazahozatalával a hétfői rendkívüli parlamenti ülésen. A közlekedési és beruházási miniszter elmondása szerint közel 6 ezer milliárd forintról van szó. Állítása szerint az Európai bizottsággal a tárgyalásokat lezárták és véglegesítették a feltételeket, a végleges döntés az európai unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén most pénteken várható. Ha pozitív döntés lesz, akkor kimondható, hogy az uniós pénzeket hazahozták – jelentette ki a miniszter.

Bár nem Magyar Péter felszólalásával kezdődött meg az ülés, a korábbi kormány vádolása ezúttal sem maradt el. Vitézy Dávid 5 hazugsággal vádolta meg az Orbán-kormányt.

A miniszter elsőként azt vetette fel, hogy a korábbi kormány azt mondta, hogy a pénzek hazahozatalának feltétele lenne Ukrajna beengedése az Unióba, illetve, hogy a nekünk járó pénzek már ott vannak. Vitézy Dávid azt állítja, hogy erről nem volt szó, az Ukrajna szó nem lesz benne a feltételek között.

Másodikként a migrációt említette, ugyanis arról beszélt, hogy a korábbi kormány azt mondta, hogy a pénzek megkapásához be kell majd engednünk a migránsokat. A miniszter ezzel szemben azt mondta, hogy ez nem volt igaz, hiszen még mindig ugyan azok a migrációs szabályok Magyarországon, mint eddig, és azt ígérte, hogy ezen nem is változtatnának.

A harmadik állítólagos hazugsága az Orbán-kormánynak, hogy a Fidesz is hazahozta volna az uniós forrásokat.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Ruff Bálint sürgősséggel tárgyalná a parlamentben az alaptörvény módosítását Fotó: Facebook/kontroll

Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el.