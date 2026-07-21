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Rendkívüli

Iskolakezdési támogatás, közmédia: több fontos döntés is várható ma a parlamentben – kövesse nálunk élőben!

országgyűlés

Iskolakezdési támogatás, közmédia: több fontos döntés is várható ma a parlamentben – kövesse nálunk élőben!

22 perce
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Az államfői feladatokat ellátó házelnök, Forsthoffer Ágnes és a miniszterelnök, Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. Kedden döntés születhet az iskolakezdési támogatásról, a költségvetés módosításáról és az uniós források lehívását segítő intézkedésekről, továbbá napirendre kerül a közmédia helyzete is.
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országgyűlésdöntésMagyar Péter

A köztársasági elnök jogköreit átmenetileg gyakorló házelnök, Forsthoffer Ágnes felszólalásával kezdődött a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Az Országgyűlés elnöke közölte, hogy felelősséggel látja el az államfői feladatokat az átmeneti időszakban, és elítélte a méltatlan megnyilvánulásokat a közösségi médiában. Munkájában a higgadtságra, a nyugalomra és a nemzeti összetartozás megerősítésére teszi a legnagyobb hangsúlyt.

Nem ígérem, hogy minden vitát fel tudok oldani, de arra törekszem, hogy kevesebb legyen az indulat, és több a kölcsönös tisztelet

– jelentette ki Forsthoffer Ágnes. Munkájához sok sikert kívánt Magyar Péter miniszterelnök, aki napirend előtti felszólalását történelmi példákkal kezdte.

 

Mi történik kedden a parlamentben?

A rendkívüli ülésen a képviselők elfogadhatják

  • az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást.
  • Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelynek célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.
  • A képviselők az uniós források lehívhatósága érdekében döntenek a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról.

Az általános viták között az első

  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Az újonnan felálló hivatal költségvetése a központi büdzsében önálló fejezet lesz, amelynek létrehozásához a parlament döntése kell.
  • Tárgyalják a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, miszerint törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett a szakminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére.
  • A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását, amely az európai uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését.
  • Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek.

Napirenden szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűnhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki.

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