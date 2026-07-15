Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter

rendkívüli ülés

Újabb rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A költségvetés, energetikai szabályok és az akkumulátoripari szabályozás módosítása is szerepel az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirendjén. A parlament összehívását a kormány kezdeményezte, kiemelt közérdekre hivatkozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendkívüli ülésországgyűlésruff bálintnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalparlamenteurópai bizottságMagyar Péter

Újabb kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20–21-t javasolja.

Újabb rendkívüli ülést tart a parlament jövő héten
Újabb rendkívüli ülést tart a parlament jövő héten (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Milyen javaslatokról tárgyal a parlament?

A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg jövő héten

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint
  • az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást,
  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá
  • a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást.

Ruff Bálint kezdeményezését azzal indokolta: a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik.

Kifejtette: a vasúti gördülőállomány-kezelő társaság létrehozására vonatkozó törvényjavaslat elfogadása szükséges az Európai Helyreállítási Alapból finanszírozott vasúti járműfejlesztésekhez kapcsolódó, az Európai Bizottság által meghatározott feltételek teljesítéséhez.

A tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák továbbá a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásához szükséges

energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását.

A javaslatok elfogadása hozzájárul a közfeladatok hatékony ellátásához, a jogbiztonság és a költségvetési fegyelem erősítéséhez, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek határidőben történő teljesítéséhez – olvasható a dokumentumban.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Legutóbb elfogadta a parlament az Alaptörvény 17. módosítását, amely megfosztja hivatalától Sulyok Tamás köztársasági elnököt és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozását.

 

Módosítják a költségvetést

Költségvetési törvénymódosítást nyújtott be az Országgyűlésnek a pénzügyminiszter. A javaslat szerint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt.-ben 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelés lesz.

A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény kedden benyújtott módosításának célja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének elősegítése, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi és jogi garanciák megteremtése.

A törvényjavaslat szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében

idén lehívott hitelből 688 338 565 eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelés lesz az MFB Zrt.-ben,

amely tőkét az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kell felhasználni.

A javaslat meghatározza a Versenyképes Járások Program forrását biztosító területfejlesztési alapba való befizetési kötelezettség 2026-os teljesítésének ütemezését is. Az önkormányzatok első alkalommal a márciusi időközi költségvetési jelentésük alapján a májusi nettó finanszírozás keretében teljesítették volna a fizetési kötelezettségüket az alapba. De a pénzügyminiszter nem adta ki a fizetési kötelezettség összegét tartalmazó rendeletet.

A befizetés nem maradhat el, mert a Versenyképes Járások Programban a kifizetések megelőlegezéssel már megtörténtek. A mostani módosítás szerint a korábbi kétütemű, májusi és novemberi fizetési kötelezettség helyett csak együtemű befizetés történik, amit

az érintett önkormányzatok a november havi nettó finanszírozásuk során teljesítenek a területfejlesztési alapba.

Az előterjesztés a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges mérföldkövek teljesítése érdekében módosítja az idei költségvetés állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállás fejezetében a csökkentéssel érintett garantőrintézményi kereteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!