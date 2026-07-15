Újabb rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament

Újabb kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20–21-t javasolja.
Milyen javaslatokról tárgyal a parlament?
A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg jövő héten
- a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint
- az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást.
Ruff Bálint kezdeményezését azzal indokolta: a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik.
Kifejtette: a vasúti gördülőállomány-kezelő társaság létrehozására vonatkozó törvényjavaslat elfogadása szükséges az Európai Helyreállítási Alapból finanszírozott vasúti járműfejlesztésekhez kapcsolódó, az Európai Bizottság által meghatározott feltételek teljesítéséhez.
A tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák továbbá a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásához szükséges
energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását.
A javaslatok elfogadása hozzájárul a közfeladatok hatékony ellátásához, a jogbiztonság és a költségvetési fegyelem erősítéséhez, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek határidőben történő teljesítéséhez – olvasható a dokumentumban.
A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Legutóbb elfogadta a parlament az Alaptörvény 17. módosítását, amely megfosztja hivatalától Sulyok Tamás köztársasági elnököt és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozását.
Módosítják a költségvetést
Költségvetési törvénymódosítást nyújtott be az Országgyűlésnek a pénzügyminiszter. A javaslat szerint a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt.-ben 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelés lesz.
A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény kedden benyújtott módosításának célja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének elősegítése, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi és jogi garanciák megteremtése.
A törvényjavaslat szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében
idén lehívott hitelből 688 338 565 eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelés lesz az MFB Zrt.-ben,
amely tőkét az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kell felhasználni.
A javaslat meghatározza a Versenyképes Járások Program forrását biztosító területfejlesztési alapba való befizetési kötelezettség 2026-os teljesítésének ütemezését is. Az önkormányzatok első alkalommal a márciusi időközi költségvetési jelentésük alapján a májusi nettó finanszírozás keretében teljesítették volna a fizetési kötelezettségüket az alapba. De a pénzügyminiszter nem adta ki a fizetési kötelezettség összegét tartalmazó rendeletet.
A befizetés nem maradhat el, mert a Versenyképes Járások Programban a kifizetések megelőlegezéssel már megtörténtek. A mostani módosítás szerint a korábbi kétütemű, májusi és novemberi fizetési kötelezettség helyett csak együtemű befizetés történik, amit
az érintett önkormányzatok a november havi nettó finanszírozásuk során teljesítenek a területfejlesztési alapba.
Az előterjesztés a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges mérföldkövek teljesítése érdekében módosítja az idei költségvetés állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállás fejezetében a csökkentéssel érintett garantőrintézményi kereteket.