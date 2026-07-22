Jövő héten is ülésezik a parlament, napirenden az ügynökakták és a vagyonvédelmi hivatal

Rendkívüli parlamenti ülésszakot kezdeményezett a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jövő hétfőre és keddre. Az ülésszakot beharangozó dokumentum szerint Ruff Bálint nyolc törvényjavaslat megvitatását javasolta, köztük a mezőgazdasági termelést befolyásoló időjárási és egyéb természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, a kriptovaluta-tőzsdei szolgáltatásokra vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését, valamint a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Rendkívüli parlamenti ülést hívott össze a kormány, nyolc törvényjavaslat kerülhet napirendre (Fotó: Mediaworks)

A parlament újratárgyalhatja a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó intézkedésekről, valamint egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek zárószavazását a héten elhalasztották.

A miniszter többek között kérte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében az energetikai vállalatok végrehajtásához szükséges törvénymódosítások, valamint a terv végrehajtásához szükséges adóintézkedések beillesztését is.

Újabb törvényjavaslatok a parlament rendkívüli ülésén

A parlament megvitathatja az előző rezsim titkosszolgálati tevékenységének és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának teljes körű nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatot, valamint bizonyos törvények módosítását, amelyek az előző kormány által újra bevezetett, a megyékre és a megyefőnökökre vonatkozó régies kifejezések használatával kapcsolatosak.

A dokumentum szerint a végszavazásra bocsátott törvényjavaslatok elfogadása

növelné a gazdasági versenyképességet,

csökkentené a lakosság és a termelők terheit,

elősegítené az uniós források teljes körű felhasználását,

felgyorsítaná a megújuló energia és a geotermikus energia reformját és

létrehozna egy független állami gördülőállomány-kezelő társaságot.

A Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását a közvagyont érintő visszaélések kivizsgálásával, a közvagyon elvesztésének megelőzésével és a vadprivatizáció felszámolásával indokolták. Az ellenzék az új hivatalt az egykori ÁVH-hoz hasonlítja, szerintük a politikai leszámolás eszközévé válhat a példátlanul széleskörű felhatalmazással felruházott szervezet.