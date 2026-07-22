Jövő héten is ülésezik a parlament, napirenden az ügynökakták és a vagyonvédelmi hivatal

Rendkívüli parlamenti ülésszakot kezdeményezett a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jövő hétfőre és keddre. Az ülésszakot beharangozó dokumentum szerint Ruff Bálint nyolc törvényjavaslat megvitatását javasolta, köztük a mezőgazdasági termelést befolyásoló időjárási és egyéb természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását, a kriptovaluta-tőzsdei szolgáltatásokra vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését, valamint a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.
A parlament újratárgyalhatja a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó intézkedésekről, valamint egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek zárószavazását a héten elhalasztották.
A miniszter többek között kérte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében az energetikai vállalatok végrehajtásához szükséges törvénymódosítások, valamint a terv végrehajtásához szükséges adóintézkedések beillesztését is.
Újabb törvényjavaslatok a parlament rendkívüli ülésén
A parlament megvitathatja az előző rezsim titkosszolgálati tevékenységének és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának teljes körű nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatot, valamint bizonyos törvények módosítását, amelyek az előző kormány által újra bevezetett, a megyékre és a megyefőnökökre vonatkozó régies kifejezések használatával kapcsolatosak.
A dokumentum szerint a végszavazásra bocsátott törvényjavaslatok elfogadása
- növelné a gazdasági versenyképességet,
- csökkentené a lakosság és a termelők terheit,
- elősegítené az uniós források teljes körű felhasználását,
- felgyorsítaná a megújuló energia és a geotermikus energia reformját és
- létrehozna egy független állami gördülőállomány-kezelő társaságot.
A Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását a közvagyont érintő visszaélések kivizsgálásával, a közvagyon elvesztésének megelőzésével és a vadprivatizáció felszámolásával indokolták. Az ellenzék az új hivatalt az egykori ÁVH-hoz hasonlítja, szerintük a politikai leszámolás eszközévé válhat a példátlanul széleskörű felhatalmazással felruházott szervezet.
Mint ismert, a parlament tavaszi ülésszaka június 15-én ért véget. Azóta a kormány minden héten rendkívüli ülésszakot tart, a jövő heti a hetedik.
Augusztus végén döntenek a Független Médiahatóság tagjairól
Radnai Márk, a parlament közoktatási bizottságának elnöke a testület ülése után bejelentette: a parlament augusztus 31-én dönt a Független Médiahatóság tagjairól.
A július 26-án hatályba lépő médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő
Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.
A házelnök várhatóan július 29-én kéri fel a képviselőcsoportokat, hogy jelöljenek tagokat legkésőbb augusztus 23-ig. A művelődési bizottság várhatóan augusztus 26-án, nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az elnök és tagok megválasztására az Országgyűlésnek, amely augusztus 31-én dönthet a testület összetételéről.
A Médiatanács hét tagjából három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be.
A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelöltállításra, amelynek határideje augusztus 23. lesz.
Várhatóan július 27-én dönt a bizottság az elnöki tisztségnek a betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás szövegéről, a pályázat benyújtási határideje 30 nap lesz, a felhívást pedig augusztus 3-ig meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, valamint legalább öt nagy elérésű elektronikus vagy nyomtatott sajtótermékben.
Eseti jelölőbizottság jön létre várhatóan augusztus végén három kormánypárti és két ellenzéki taggal, valamint egy-egy tagot delegálhat a Magyar Lapkiadók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete. A jelölteket és a pályázókat az eseti bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg, majd a támogatott jelöltekről javaslatot tesz a művelődési bizottságnak, amely várhatóan szeptember 16-án nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.