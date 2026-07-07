Magyar Péter nélkül dönthetnek az ügynökaktákról a parlamentben

Az Országgyűlés második, Magyar Péter távollétében tartott rendkívüli ülése a napirendi javaslat szerint reggel 9-kor kezdődik a napirend előtti felszólalásokkal. A miniszterelnök azért nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazott. A tegnapi ülésnappal ellentétben a felszólalások után, – legkorábban 9 óra 40 perckor –, határozatokról döntenek, miután a képviselők tegnap tárgyalták azokat. Az ülés vége este 10 órára várható.

Négy kérdésben is szavazás lesz a parlamentben Fotó: Ladóczki Balázs

A képviselők négy javaslattal kapcsolatban dönthetnek majd:

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról. Ezzel létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.

A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről is döntenek. Ezzel a Tisza felfüggesztené a teljesítményértékelés alkalmazását.

Szavaznak az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról. Ez egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről is döntés születhet. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is.

Végül Bizottsági tisztségviselő és tagok választásával zárul ez a napirendi pont.

A szavazások után általános viták következnek. Itt tárgyalják majd mások mellett az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, mely érinti a köztársasági elnök menesztését, a 12 éves képviselői mandátumlimitet, valamint az Alkotmánybíróság átalakítását is.

Szóba kerül majd a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése. Vitáznak majd a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Ezek mellett a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításának vitája is napirenden van.