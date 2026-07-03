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európai parlament

Az Európai Parlament eljárást indít az AfD uniós pártjának betiltására

42 perce
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Már nemcsak a német AfD-t, hanem annak európai pártcsaládját, a Szuverenistákat is betiltás fenyegeti. Az Európai Szuverén Nemzetek (ESN) a legkisebb frakció jelenleg az EP-ben 25 fővel, ami jellemzően a Patriótákról jobbra álló pártokból tevődik össze.
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180 EP-képviselő írta alá a kérelmet, szerintük az ESN „antiszemita, LMBTQ-ellenes és bevándorlóellenes retorikát” alkalmaz, valamint az EU-ban tartózkodó migránsok tömeges kitoloncolását propagálták. Ha sikerrel jár a kérvény, akkor megvonják a párttól a nekik járó pénzügyi támogatást, ami hatalmas csapás lenne nekik.

Az EU a Szuverenisták pártcsaládját betiltás fenyegeti
Az EU a Szuverenisták pártcsaládját betiltás fenyegeti Forrás: Facebook/Európai Parlament

A Szuverenisták pártcsaládjára lesújt a hatalom ökle

Várhatóan a legtöbb politikai csoport jóváhagyja az eljárást, amely megfoszthatja a szélsőjobboldali Szuverén Nemzetek Európáját európai pártstátuszától és az ezzel járó finanszírozástól"

  – számolt be róla az EuroNews.

A kérelmet az Európai Politikai Pártok és Alapítványok Hatósága (APPF) feladata ellenőrizni, hogy a párt tevékenysége mennyiben felel meg az uniós értékeknek.

Amennyiben a vizsgálat arra jut, hogy az ESN nem tartotta tiszteletben az Európai Unió alapvető értékeit, törölhetik az európai politikai pártok hivatalos nyilvántartásából. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megvonják tőle az uniós költségvetésből járó közvetlen pártfinanszírozást, ami hatalmas anyagi csapást jelent a szervezetnek.

Az Európai Parlament jövő keddi, strasbourgi szavazásán várhatóan jóváhagyja az indítványt, mivel a legnagyobb politikai csoportok (az Európai Néppárt, a Szocialisták és a liberális Renew Europe) mind támogatják azt.

Mik a konkrét vádak?

Az ESN-t 2024 augusztusában nyolc nemzeti párt alapította az AfD vezetésével (köztük a lengyel Konfederacja és a francia Reconquête). Fontos megérteni, hogy ez a brüsszeli párt-ernyőszervezet jogilag teljesen elkülönül az Európai Parlamentben működő ESN képviselőcsoporttól (frakciótól).

A képviselőcsoport (frakció) a politikusok napi munkacsoportja a parlamentben.

Ha az ESN el is veszíti az európai pártstátuszát és a pénzét, a parlamenti frakciójuk megmarad, és a 27 képviselőjüket sem éri közvetlen következmény. Ők a helyükön maradnak, tovább szavazhatnak és dolgozhatnak, mert a mandátumukat a saját országuk választóitól kapták, amit az EU nem vehet el.

Az APPF igazgatója már májusban jelezte, hogy komoly kétségek merültek fel az ESN és az uniós alapértékek kapcsolatában. A hatóság egy 294 oldalas bizonyítékgyűjteményt állított össze bírósági ítéletekből, nyilatkozatokból és a tagok közösségi médiás bejegyzéseiből.

A dokumentum antiszemita, LMBTQ-ellenes és bevándorlóellenes retorikát emel ki.

  • Olyan felhívásokat, amelyek bevándorló hátterű, de már európai állampolgárok tömeges kitoloncolását szorgalmazzák.
  • A homoszexualitás pedofíliával való egyenlővé tételét.
  • A cseh SPD párt rasszista molinóit.
  • A bolgár Revival (Újjászületés) akcióját, amellyel megakadályozták egy meleg témájú film vetítését.
  • Egy német bírósági ítéletet, amely az AfD programját az emberi méltósággal és a vallásszabadsággal ellentétesnek minősítette.

Az ESN szóvivője szerint a vádak alaptalanok, és úgy véli, a pártot csak azért támadják, mert az európaiakat érintő valós problémákról beszél, a véleménynyilvánítás szabadsága pedig alapvető uniós érték.

 

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