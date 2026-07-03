Az Európai Parlament eljárást indít az AfD uniós pártjának betiltására

180 EP-képviselő írta alá a kérelmet, szerintük az ESN „antiszemita, LMBTQ-ellenes és bevándorlóellenes retorikát” alkalmaz, valamint az EU-ban tartózkodó migránsok tömeges kitoloncolását propagálták. Ha sikerrel jár a kérvény, akkor megvonják a párttól a nekik járó pénzügyi támogatást, ami hatalmas csapás lenne nekik.
A Szuverenisták pártcsaládjára lesújt a hatalom ökle
Várhatóan a legtöbb politikai csoport jóváhagyja az eljárást, amely megfoszthatja a szélsőjobboldali Szuverén Nemzetek Európáját európai pártstátuszától és az ezzel járó finanszírozástól"
– számolt be róla az EuroNews.
A kérelmet az Európai Politikai Pártok és Alapítványok Hatósága (APPF) feladata ellenőrizni, hogy a párt tevékenysége mennyiben felel meg az uniós értékeknek.
Amennyiben a vizsgálat arra jut, hogy az ESN nem tartotta tiszteletben az Európai Unió alapvető értékeit, törölhetik az európai politikai pártok hivatalos nyilvántartásából. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megvonják tőle az uniós költségvetésből járó közvetlen pártfinanszírozást, ami hatalmas anyagi csapást jelent a szervezetnek.
Az Európai Parlament jövő keddi, strasbourgi szavazásán várhatóan jóváhagyja az indítványt, mivel a legnagyobb politikai csoportok (az Európai Néppárt, a Szocialisták és a liberális Renew Europe) mind támogatják azt.
Mik a konkrét vádak?
Az ESN-t 2024 augusztusában nyolc nemzeti párt alapította az AfD vezetésével (köztük a lengyel Konfederacja és a francia Reconquête). Fontos megérteni, hogy ez a brüsszeli párt-ernyőszervezet jogilag teljesen elkülönül az Európai Parlamentben működő ESN képviselőcsoporttól (frakciótól).
A képviselőcsoport (frakció) a politikusok napi munkacsoportja a parlamentben.
Ha az ESN el is veszíti az európai pártstátuszát és a pénzét, a parlamenti frakciójuk megmarad, és a 27 képviselőjüket sem éri közvetlen következmény. Ők a helyükön maradnak, tovább szavazhatnak és dolgozhatnak, mert a mandátumukat a saját országuk választóitól kapták, amit az EU nem vehet el.
Az APPF igazgatója már májusban jelezte, hogy komoly kétségek merültek fel az ESN és az uniós alapértékek kapcsolatában. A hatóság egy 294 oldalas bizonyítékgyűjteményt állított össze bírósági ítéletekből, nyilatkozatokból és a tagok közösségi médiás bejegyzéseiből.
A dokumentum antiszemita, LMBTQ-ellenes és bevándorlóellenes retorikát emel ki.
- Olyan felhívásokat, amelyek bevándorló hátterű, de már európai állampolgárok tömeges kitoloncolását szorgalmazzák.
- A homoszexualitás pedofíliával való egyenlővé tételét.
- A cseh SPD párt rasszista molinóit.
- A bolgár Revival (Újjászületés) akcióját, amellyel megakadályozták egy meleg témájú film vetítését.
- Egy német bírósági ítéletet, amely az AfD programját az emberi méltósággal és a vallásszabadsággal ellentétesnek minősítette.
Az ESN szóvivője szerint a vádak alaptalanok, és úgy véli, a pártot csak azért támadják, mert az európaiakat érintő valós problémákról beszél, a véleménynyilvánítás szabadsága pedig alapvető uniós érték.