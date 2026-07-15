Drogot árulhatott a pécsi önkormányzati képviselő, lecsaptak rá a rendőrök

Drogkereskedés gyanújával vettek őrizetbe egy pécsi önkormányzati képviselőt, Hankó Viktóriát – tudta meg a Népszava. A pécsi képviselőnő Budapestről Mohácsra utazott, s kedd hajnalban a Duna-parti városban vették őt őrizetbe, értesültek a Baranya Megyei Főügyészség sajtóreferensétől.

Hankó Viktória egykori kutyapártos pécsi képviselőt drogkereskedelem miatt vittek be a rendőrök (Forrás: Facebook)

A nyomozók 350 gramm kristályt (szintetikus drogot) találtak nála, ezért gyanúsították meg kábítószer-kereskedelem bűntettével.

A rendőrség előterjesztést tett Hankó Viktória előzetes letartóztatására, ha az ügyészség is szükségesnek látja ezt, akkor a bíróság csütörtökön dönt az indítványról.

A lap információi szerint Hankó védelmét Makai Krisztián pécsi ügyvéd látja el. Felhívták Makait, aki megerősítette, hogy Hankó Viktória kapcsolatba lépett vele, de még nem állapodtak meg, ezért nem tud mondani semmit sem az ügyről. Így azt se tudja, hogy Hankó elismerte-e a gyanúsításban megnevezett bűncselekményt.

Akár 8 év börtönt is kaphat a pécsi képviselő

Makai Krisztián várhatóan elvállalja az ügyet és pár napon belül egyeztet védencével arról, hogy mit nyilatkozhat az eddig történtekről.

A Népszava által megkérdezett jogászok szerint ha megáll a rendőrség gyanúja, akkor Hankót 2-től 8 évig terjedő börtön fenyegeti.

Tavaly szeptemberben a Pécs Aktuál hírportálja arról írt, hogy az egyik pécsi panelházban lakást bérlő Hankó Viktóriára panaszkodtak a szomszédai, mivel otthonában hangos bulik voltak, és vendégei drogfogyasztók módján viselkedtek, egyikük pedig leugrott a harmadik emeletről. A fiát egyedül nevelő képviselő a droggyanús bulikat nem tagadta, viszont azt állította, a közösségi normákat megsértő emberek a lakótársa vendégei voltak, s miattuk szakított is az elzüllött férfival.

A Hankót ismerő helyiek azt feltételezik, hogy a rendőrség egy ideje figyelhette már a képviselőt, ezért nem lehet véletlen, hogy akkor kutatták át a holmiját, amikor épp drog volt nála.

Hankó a 2024-es helyhatósági választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeként, listáról jutott be a pécsi képviselő-testületbe. 2025 februárjában. Tóth-Benedek Csanád, a párt elnökségi tagja úgy nyilatkozott: elképesztő, ami történt, s immár örülnek annak, hogy Hankó megszakította velük a kapcsolatot.