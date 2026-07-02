Pécsi Norbert Sándort nevezték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium sajtófőnökének – tájékoztatta az Origót a minisztérium. Kiemelték, hogy az új sajtófőnök közlekedési és kommunikációs területen is szerzett tapasztalatokat.

Pécsi Norbert Sándor

Fotó: Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Pécsi Norbert Sándor csaknem húsz éve dolgozik a kommunikációs iparágban. A debreceni Alföld Televíziónál kezdett riporterként és szerkesztő-munkatársként, majd

az RTL Magyarországnál folytatta, ahol két időszakban összesen több mint három évig dolgozott sajtóreferensként, majd sajtókapcsolati csoportvezetőként.

Kommunikációs osztályvezető és szóvivő volt több mint tizenhárom évig a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. A külső és belső kommunikációért, a médiakapcsolatokért, a közösségi médiás és a lakossági tájékoztatásért felelt a vállalatnál.

Saját kommunikációs ügynökséget alapított 2023-ban.

Az elmúlt években a hagyományos kommunikációs és PR feladatok mellett kiemelten foglalkozott közösségi média stratégiaalkotással és menedzsmenttel is.

Pécsi Norbert Sándor sajtófőnökként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium sajtókapcsolatainak irányításáért és fejlesztéséért felel. Nem ő az első volt RTL-es, aki fontos szerepet kap Vitézy Dávid minisztériumában: Tárkányi Zsoltot államtitkárnak nevezték ki. A Tisza-kormányban a televízió több egykori munkatársa is megtalálta a helyét, így a kormányszóvivői feladatokat ellátó Szondi Vanda és Magyar Éva is.