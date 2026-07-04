Pikó András beleszállt Bodacz Balázsba

Áll a bál a baloldalon, miután nemrég kiszivárgott, hogy kik lehetnek a közmédia jövőbeni vezetői. Pikó András, a nyolcadik kerület polgármestere közösségi oldalán fakadt ki, miután Bodacz Balázs szerinte a Hír Tv kötelékében még lejárató cikkeket tett közzé lányáról.

Pikó András beleszállt Bodaczba, aki azonban jelezte, mindent vállal az elmúlt évekből

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A héten olyan információk láttak napvilágot, ami szerint Bodacz Balázs lehet a köztelevízió hírterületekért felelős vezetője a jövőben. Ez azonban úgy látszik nem várt lavinát indított, miután Pikó András közösségi oldalán idézte fel, hogy Bodacz ugyan az utóbbi években az ATV-nél dolgozott, azonban korábban a Hír TV-nél és a Magyar Nemzetnél is megfordult, ahol azonban lejárató cikkeket írt a lányáról.

Pikó szerint lánya akkor még kiskorú volt, Bodacz pedig megpróbálta lányát és a Hallgatói Hálózatot lejáratni azzal, hogy azt Bajnai Gordonhoz próbálta kötni.

Pikó ugyanakkor ennek kapcsán jelezte, hogy erre az adhatott alapot, hogy egy ideig ő szerkesztette a Haza és Haladás című blogot, ami a volt miniszterelnökhöz kötődik. Ez ugyanakkor nem jelenti a polgármester szerint, hogy lánya ebben érintett lett volna. Ennek kapcsán egyébként azt is elárulta, hogy lánya ebben az időben több Fidesz ellenes tiltakozásban is részt vett, a rendőrök is elvitték, azonban ez nem okozott neki sebeket, Bodacz cikkeivel ellentétben.

Bodacz egyébként a bejegyzés óta már reagált is Pikó vádjaira, és jelezte, hogy az elmúlt évekből természetesen mindent vállal. „Az emlékezés erőt ad. Az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak” – írta kommentjében Bodacz.

Habár maga szerint is voltak a szakmában eltöltött években jó és rossz pillanatok is, azonban előbbiekből tanult. „Műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Itt vagyok mindenki szeme előtt: mindenki számára világos, hogy azóta milyen jellegű munkát végzek”

Hozzászólásának a végén egyébként Bodacz jelezte, hogy nyugalommal és belátással szeretne elnézést kérni mind Pikó Andrástól, mind pedig lányától, Pikó Fruzsinától.

Pikó egyébként egy külön posztban reagált Bodacz bocsánatkérésére, amelyben jelezte, hogy 13 év túl hosszú idő és túl nagy az űr kettőjük között. Pikó tudomásul vette a bocsánatkérést, azonban sérelmezte, hogy ez csak azután történt meg, hogy ő rávilágított erre. Egyúttal pedig jelezte, hogy lányánál voltak akiknek súlyosabb sor jutott, hiszen a polgármester indirekt módón jelezte, hogy véleménye szerint Rózsa Milán, az Együtt-PM volt aktivistája a jobboldali sajtó zaklatása miatt lett öngyilkos.