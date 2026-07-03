Álhírt közölt Pócs Jánosról a Tisza házi médiája, kénytelenek voltak elnézést kérni

A Tisza házimédiájának tegnapi kamuhíre Pócs Jánosról már annyira ciki volt, hogy kénytelenek voltak korrigálni. Talán először megírták az igazságot egy fideszes képviselőről. Persze rájuk kellett szólni – posztolta Panyi Miklós fideszes képviselő a Facebookon. Mint arról az Origo beszámolt, a Magyar Péter öccse, Magyar Márton által vezetett Kontroll.hu azt állította, hogy miközben az ország aszállyal és vízhiánnyal küzd, Pócs János fideszes képviselő tűzoltótömlővel locsolja a gyepét. Mint később kiderült, a fotók nem most, hanem még tavasszal készültek. A Kontroll azzal frissítette az ominózus cikkét, hogy tévedésből közölték a fotót, amiért elnézést kérnek.

Pócs János egyébként egy videóban mutatta meg a kertjében található eszközöket is, hangsúlyozva, hogy nem tűzoltótömlőről, hanem kerti locsolórendszerről és búvárszivattyúról van szó.

Elmondta: a róla készült lesifotó márciusban készült, és az a tiszás Csík Miklós készítette, aki hosszabb ideje megfigyelés alatt tartja és fenyegeti a családját.

A férfi neve ismerősen csenghet, hiszen, mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, januárban ő fizethetett le romákat azért, hogy zavart keltsenek a Gyöngyösön tartott Lázárinfón, valamint az ő családtagjai verhették meg brutálisan azt a fiatalembert, aki lebuktatta őket.

Pócs János korábban újabb tiszás gyermekvédelmi botrányról számolt be

Panyi Miklós és Pócs János a parlamentben Fotó: MEDIAWORKS / Origo

Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn a parlamentben Pócs János és Hegedűs Barbara fideszes képviselők sajtótájékoztatón közölték: a Fidesz egy gyermekotthonból elszökött 11 éves fiúval készített 2025-ös interjú ügyében vár válaszokat Magyar Péter miniszterelnöktől és Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztostól. Pócs János azzal vádolta őket, hogy 2025-ben egy „11 éves védtelen gyermeket lejárató interjúban használtak fel”. Azt mondta, a gyereket gyámjának tudta, beleegyezése, hozzájárulása és jelenléte nélkül három napig egy szállodában tartották.

Emiatt a gyám még 2025-ben feljelentést tett a rendőrségen. Az ügy azóta ügyészségi szakba került.

Különös véletlenek Tarnazsadányban

Visszatérve a Pócs Jánossal kapcsolatos kontrollos álhírre: Panyi Miklós szerint nagyon különös, hogy azt a Kontroll pár órán belül vette át a helyi tarnazsadányi tiszás Csík Miklóstól. Feltette a kérdést, vajon miért „nagyon jó az együttműködés a tarnazsadányi Tisza és a Kontroll között?”