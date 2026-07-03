Álhírt közölt Pócs Jánosról a Tisza házi médiája, kénytelenek voltak elnézést kérni

A Tisza házimédiájának tegnapi kamuhíre Pócs Jánosról már annyira ciki volt, hogy kénytelenek voltak korrigálni. Talán először megírták az igazságot egy fideszes képviselőről. Persze rájuk kellett szólni – posztolta Panyi Miklós fideszes képviselő a Facebookon. Mint arról az Origo beszámolt, a Magyar Péter öccse, Magyar Márton által vezetett Kontroll.hu azt állította, hogy miközben az ország aszállyal és vízhiánnyal küzd, Pócs János fideszes képviselő tűzoltótömlővel locsolja a gyepét. Mint később kiderült, a fotók nem most, hanem még tavasszal készültek. A Kontroll azzal frissítette az ominózus cikkét, hogy tévedésből közölték a fotót, amiért elnézést kérnek.
Pócs János egyébként egy videóban mutatta meg a kertjében található eszközöket is, hangsúlyozva, hogy nem tűzoltótömlőről, hanem kerti locsolórendszerről és búvárszivattyúról van szó.
Elmondta: a róla készült lesifotó márciusban készült, és az a tiszás Csík Miklós készítette, aki hosszabb ideje megfigyelés alatt tartja és fenyegeti a családját.
A férfi neve ismerősen csenghet, hiszen, mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, januárban ő fizethetett le romákat azért, hogy zavart keltsenek a Gyöngyösön tartott Lázárinfón, valamint az ő családtagjai verhették meg brutálisan azt a fiatalembert, aki lebuktatta őket.
Pócs János korábban újabb tiszás gyermekvédelmi botrányról számolt be
Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn a parlamentben Pócs János és Hegedűs Barbara fideszes képviselők sajtótájékoztatón közölték: a Fidesz egy gyermekotthonból elszökött 11 éves fiúval készített 2025-ös interjú ügyében vár válaszokat Magyar Péter miniszterelnöktől és Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztostól. Pócs János azzal vádolta őket, hogy 2025-ben egy „11 éves védtelen gyermeket lejárató interjúban használtak fel”. Azt mondta, a gyereket gyámjának tudta, beleegyezése, hozzájárulása és jelenléte nélkül három napig egy szállodában tartották.
Emiatt a gyám még 2025-ben feljelentést tett a rendőrségen. Az ügy azóta ügyészségi szakba került.
Különös véletlenek Tarnazsadányban
Visszatérve a Pócs Jánossal kapcsolatos kontrollos álhírre: Panyi Miklós szerint nagyon különös, hogy azt a Kontroll pár órán belül vette át a helyi tarnazsadányi tiszás Csík Miklóstól. Feltette a kérdést, vajon miért „nagyon jó az együttműködés a tarnazsadányi Tisza és a Kontroll között?”
Kitért rá, hogy sok a Tarnazsadányhoz kapcsolódó véletlen, a korábban említett 11 éves fiúra egy tarnazsadányi pár talált rá, és pont akkor volt ott Magyar Péterrel Bódis Kriszta is.
Vizsgálóbizottság elé idéztetnék Magyar Péter öccsét
Arról is írt korábban az Origo, hogy Pócs János szerint Magyar Mártontól 4 millió forintot kaphatott az állítólagos Zsolti bácsi-ügy koronatanúja, Bangó Sándor, ezért a Fidesz a gyermekvédelemmel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság elé idéztetné a miniszterelnök öccsét. Ezzel kapcsolatban Magyar Pétert kérdezte a Hír Tv a kormányszóvivői tájékoztatón, amelyen a kormányfő azt válaszolta: a kormányüléseken nem esett szó az öccséről, mert – megfogalmazása szerint – „ordas nagy hazugságokkal” nem foglalkoznak.
A miniszterelnök ezután elveszítette az önkontrollját, hosszú monológba kezdett, hogy miről szeretne inkább beszélni, mivel elmondása szerint ezekben az ügyekben,
amelyekben egyébként feljelentés van, és majd Pócs János, és hogyha önök terjesztik, majd önök is a bíróság előtt fognak felelni.”
A kérdésre természetesen most is kitérő választ adott, pedig állítása szerint a sajtótájékoztató úgy történik, hogy „föltesznek kérdéseket, én pedig válaszolok”. A riporter ezért megismételte a válasz nélkül maradt kérdését.
Pócs Jánossal legyen szíves egyeztetni, amíg még szabadlábon van”
– zárta le a témát Magyar Péter.