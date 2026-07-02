Víz helyett hidegzuhany: Pócs János visszavágott a Tisza hazugsággyárának

Pócs János Facebookra feltöltött videójában részletesen cáfolta a róla megjelent híreket, melyet a Tisza Pártot kiszolgáló balliberális médiagépezet címlapokon hozott: ebben az állítják a médiumok egy képpel illusztrálva, hogy Magyar Péter a rendkívüli hőségre tekintette, megfiltotta a locsolást, Pócs János mégis tűzoltótömlővel locsolta a kertet. Akkora a baj az intézetis fiatalokat lefizető és hamis vádra felbújtó Magyar Márton vezette Kontrollnál, hogy Pócs Jánosról márciusban készült locsolós fotókkal hergelik saját táborukat – figyelmeztetett Panyi Miklós csütörtök délelőtt, miután a Kontroll.hu a kánikulai napok idején Pócs János fotójával tett közzé egy cikket, amit több médium is átvett.

Pócs János Facebookra feltöltött videójában részletesen cáfolta a róla megjelent híreket. Videóban megmutatta a kertjében található eszközöket is, hangsúlyozva, hogy nem tűzoltótömlőről, hanem kerti locsolórendszerről és búvárszivattyúról van szó. Elmondta:

A róla készült lesifotó márciusban készült, és az a tiszás Csík Miklós készítette, aki hosszabb ideje megfigyelés alatt tartja és fenyegeti a családját.

A férfi neve ismerősen csenghet, hiszen, mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, január ő fizetett le romákat azért, hogy zavart keltsenek a Gyöngyösön tartott Lázárinfón, valamint az ő családtagjai verték meg brutálisan azt a fiatalembert, aki lebuktatta őket.

Pócs János arra is felhívta a figyelmet, hogy a kertjében térfigyelő kamera működik, amely folyamatosan rögzíti az eseményeket. Szerinte a felvételek bizonyítják, hogy a kifogásolt időszakban nem locsolta a kertet. A képviselő úgy fogalmazott: