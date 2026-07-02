Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A BKK-n belüli súlyos visszaélések miatt izzadhattak az utasok

Pócs János

Víz helyett hidegzuhany: Pócs János visszavágott a Tisza hazugsággyárának

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Élesen reagált a fideszes képviselő arra a sajtóban megjelent állításra, amely szerint a rendkívüli hőség idején tűzoltótömlővel locsolta a kertjét. Pócs János egy, a saját kertjében készült videóban azt állította: egy hónapokkal korábban készült fotóból próbáltak politikai ügyet kreálni, miközben saját, súlyos ügyeivel sem a Tisza Párt, sem a házimédiája, a Kontroll nem foglalkozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pócs JánoslesifotóTisza PártKontroll huMagyar MártonlocsolásvideóMagyar Péter

Pócs János Facebookra feltöltött videójában részletesen cáfolta a róla megjelent híreket, melyet a Tisza Pártot kiszolgáló balliberális médiagépezet címlapokon hozott: ebben az állítják a médiumok egy képpel illusztrálva, hogy Magyar Péter a rendkívüli hőségre tekintette, megfiltotta a locsolást, Pócs János mégis tűzoltótömlővel locsolta a kertet.  Akkora a baj az intézetis fiatalokat lefizető és hamis vádra felbújtó Magyar Márton vezette Kontrollnál, hogy Pócs Jánosról márciusban készült locsolós fotókkal hergelik saját táborukat – figyelmeztetett Panyi Miklós csütörtök délelőtt, miután a Kontroll.hu a kánikulai napok idején Pócs János fotójával tett közzé egy cikket, amit több médium is átvett.

Pócs János Facebookra feltöltött videójában részletesen cáfolta a róla megjelent híreket. Videóban megmutatta a kertjében található eszközöket is, hangsúlyozva, hogy nem tűzoltótömlőről, hanem kerti locsolórendszerről és búvárszivattyúról van szó. Elmondta: 

A róla készült lesifotó márciusban készült, és az a tiszás Csík Miklós készítette, aki hosszabb ideje megfigyelés alatt tartja és fenyegeti a családját.

A férfi neve ismerősen csenghet, hiszen, mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, január ő fizetett le romákat azért, hogy zavart keltsenek a Gyöngyösön tartott Lázárinfón, valamint az ő családtagjai verték meg brutálisan azt a fiatalembert, aki lebuktatta őket.

Pócs János arra is felhívta a figyelmet, hogy a kertjében térfigyelő kamera működik, amely folyamatosan rögzíti az eseményeket. Szerinte a felvételek bizonyítják, hogy a kifogásolt időszakban nem locsolta a kertet. A képviselő úgy fogalmazott: 

Aki a tíz nap alatt talál olyan felvételt, akár egy percet is, hogy én itt locsoltam, annak három kívánságát teljesítem.”

Pócs János újabb tiszás gyermekvédelmi botrányról számolt be

A Tisza „hazugsággyáráról” és más ügyekről is beszélt

A politikus szerint miközben az ellene felhozott vádakból országos címlapsztori készült, szerinte a Tisza Pártot érintő súlyosabb ügyek nem kaptak hasonló nyilvánosságot. 

Példaként említette hogy Magyar Márton, a Kontroll vezetője négymillió forintot fizetett Bangó Sanyikának egy lejáratókampányért, valamint Magyar Péter és Bódis Kriszta egy 11 éves, bedrogozott gyermeket használt lejárató kampányinterjúhoz.

Pócs János szerint mindez azt mutatja, hogy a Tisza „hazugsággyára” és az azt kiszolgáló média kettős mércét alkalmaz. A videó végén ironikusan megjegyezte: ha komolyabb lejáratóanyagot szeretnének találni róla, „kérdezzetek, segítek, frissítsük együtt a szoftvert.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!