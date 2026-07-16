Pócs János az Origónak: Magyar Pétertől bármi kitelik

Pócs János az Origónak adott exkluzív interjúban elmondta, hogyan értékelte Magyar Péter és a Tisza-frakció keddi parlamenti kivonulását, kifejtette véleményét a Tisza Párt elnökének politikai módszereiről, valamint arról is beszélt, mit gondol a személyes érintettség parlamenti intézményéről és a képviselőkre kiszabható szankciókról. Szóba került az is, hogy Pócs János komolyan gondolta-e korábbi kijelentését, miszerint inkább lenne köztársasági elnök, mint frakcióvezető. Emellett arról is beszélt, milyen kapcsolatot lát saját maga és Magyar Péter politikai konfliktusai között.
Pócs János: „Miniszterelnök úr, Ön tudja, hogy én mindent tudok Önről.”
– Nem mindennapi jeleneteknek lehettünk szemtanúi a keddi országgyűlési ülésnapon. Magyar Péter és a frakciója teátrálisan elhagyták az üléstermet. Meglepte? Mi lehetett az oka ennek a lépésnek?
– Meg nem lepett, mert Magyar Péternek a személyiségét nagyon jól ismerem, és az előzményeket is. Nem kell hozzá különösebb szakértőnek tenni: ha csak ránézünk az arcára, akkor látjuk, hogy ez az ember mindenre képes. Ahogy megindult Takács Péter felé, akkor szerintem meggondolta magát, és csak rámutatott. De amikor elindult, akkor nem ez volt a célja.
Ettől az embertől minden kitelik. Tehát erre a kirohanásra fel voltam készülve, és arra is fel vagyok készülve, hogy lesz még ez a rosszabb is.
– Miért foglalkozik Önnel ennyit a miniszterelnök? Talán fél Öntől?
– Többször is elmondtam neki: „miniszterelnök úr, Ön tudja, hogy én mindent tudok Önről.” Szerintem ez nem tetszik neki.
– Magyar Péter szerint a Fidesz visszaél a személyes érintettség intézményével. Erről mi a véleménye?
– 16 évig dolgoztam Orbán Viktor mellett országgyűlési képviselőként, akkor a képviselőknek szabad joga volt kérdéseket feltenni, személyes érintettség miatt reagálni, megnyilvánulni. Vagyis működött a parlamenti demokrácia.
Magyar Péter engem 15-16-szor szokott emlegetni egy ülésen. Gulyás Gergelyt, aki visszaadta a frakcióvezetői pozícióját, 40 percen keresztül gyalázta és sértegette.
Tette mindezt úgy, hogy Gulyás a parlament egyik legokosabb, legértelmesebb és a leggálánsabb úriembere, és akinek Magyar Péter köszönheti a feleségét és az összes pozícióját, amivel munka nélkül meg tudott élni évtizedeken keresztül is.
– Magyar Péter súlyos bírsággal sújtaná azokat a képviselőket, akik szerinte valótlanságot állítanak. Be lehet-e vezetni egy ilyen szabályt, és ez hová vezetne?
– Az említett házbizottsági ülésen Forsthoffer Ágnes házelnökasszonynak a nagyon szép, méltó, higgadt érveit lesöpörte az asztalról. A kivezetéstől a képviselői jogmegfosztásig mindenfélével fenyegetőzött, emelt hangon, ököllel verve az asztalt. Nem értette meg, hogy ezt visszamenőleg nem lehet. Olyanokkal fenyegetőzött, hogy addig nem megy vissza az ülésterembe, ő és a frakciója, míg ez meg ez nem fog történni.
Magyar Péter egyszerűen teljes mértékben fittyet hány a jogszabályokra, mint a Rákosi-diktatúrában: amit ő a fejében eldönt, annak úgy kell lennie, csettint egyet, felállnak a képviselők, és mindenki kivonul.
Ez egy pszichológiai probléma: se a családjában, se a baráti körében, sem semmilyen munkahelyén nem tudta elviselni, hogy a korlátokat ne ő állítsa fel. Ez nem csak az ő, hanem a frakció és Magyarország vesztét is fogja jelenteni.
– A videójában azt mondta, hogy inkább lenne köztársasági elnök. Iróniának szánta, vagy tényleg van ilyen politikai szándéka?
Természetesen iróniának szántam.
Magyar Péter már több alkalommal mondta, hogy szerinte Pócs János alkalmas lenne frakcióvezetőnek, természetesen nem ironikus, hanem sértő hangnemben. Erre válaszoltam ironikusan, hogy akkor inkább köztársasági elnök lennék.