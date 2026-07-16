Pócs János az Origónak: Magyar Pétertől bármi kitelik

Pócs János az Origónak adott exkluzív interjúban elmondta, hogyan értékelte Magyar Péter és a Tisza-frakció keddi parlamenti kivonulását, kifejtette véleményét a Tisza Párt elnökének politikai módszereiről, valamint arról is beszélt, mit gondol a személyes érintettség parlamenti intézményéről és a képviselőkre kiszabható szankciókról. Szóba került az is, hogy Pócs János komolyan gondolta-e korábbi kijelentését, miszerint inkább lenne köztársasági elnök, mint frakcióvezető. Emellett arról is beszélt, milyen kapcsolatot lát saját maga és Magyar Péter politikai konfliktusai között.

Pócs János az Origónak elmondta, milyen volt, amikor a Tisza-frakció kivonult az ülésteremből (Fotó: Hatlaczki Balazs / Mediaworks)

Pócs János: „Miniszterelnök úr, Ön tudja, hogy én mindent tudok Önről.”

– Nem mindennapi jeleneteknek lehettünk szemtanúi a keddi országgyűlési ülésnapon. Magyar Péter és a frakciója teátrálisan elhagyták az üléstermet. Meglepte? Mi lehetett az oka ennek a lépésnek?

– Meg nem lepett, mert Magyar Péternek a személyiségét nagyon jól ismerem, és az előzményeket is. Nem kell hozzá különösebb szakértőnek tenni: ha csak ránézünk az arcára, akkor látjuk, hogy ez az ember mindenre képes. Ahogy megindult Takács Péter felé, akkor szerintem meggondolta magát, és csak rámutatott. De amikor elindult, akkor nem ez volt a célja.

Ettől az embertől minden kitelik. Tehát erre a kirohanásra fel voltam készülve, és arra is fel vagyok készülve, hogy lesz még ez a rosszabb is.

– Miért foglalkozik Önnel ennyit a miniszterelnök? Talán fél Öntől?

– Többször is elmondtam neki: „miniszterelnök úr, Ön tudja, hogy én mindent tudok Önről.” Szerintem ez nem tetszik neki.