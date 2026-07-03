Pócs János alig várja, hogy megvizsgálja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

Petíció indult az aHangon, amelyben az aláírók azt követelik Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a leendő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal soron kívüli vizsgálatot folytasson le Pócs János ellen.

„Azt mondja a Tisza ÁVH, petícióban kell követelni a leszámolást, és kezdjük Póccsal. Én benne vagyok, de lássuk, mi fáj” – reagált a fideszes képviselő.

Pócs János (Fotó: Facebook/Pócs János)

Pócs János: Jöhet az átvilágítás

A képviselő azt mondta, a Jászság számára az elmúlt ciklusban 300 milliárd forint fejlesztést szerzett, és négyszer is kétharmados többséggel választották országgyűlési képviselővé. Kijelentette, hogy kész bármilyen átvilágításra is.

Jöhet! Minden a szemetek előtt van. Van 15 hektár föld, négy ló, tíz kecske, az összes többi meg a vagyonnyilatkozatomban. És 62 éven túl itt dolgozok egész nap az emberekkel”

– mondta.

Pócs János ezt követően arról beszélt, hogy azért érik folyamatos támadások a tiszás sajtó részéről, mert rendszeresen leleplezi a Tisza Párt hazugságait. Példaként említette a Zsolti bácsi ügyet, amikor szerinte Magyar Péter és társai négymillió forintot adtak Bangó Sanyikának egy lejárató videó elkészítéséért. Kijelentette, hogy az ügyben több feljelentés született, amelyekhez cáfolhatatlan bizonyítékok is rendelkezésre állnak.

A képviselő szerint a Tisza új rendszere megpróbálja félreállítani azokat, akik nem hallgatnak, ugyanakkor hozzátette, hogy őt nyugodtan támadhatják.

Én aláírom nektek a petíciót. Ti pedig nézzetek tükörbe, mert nem tudjátok még, hogy ki lesz a soros

– fogalmazott.