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Pócs János

Pócs János reagált a miniszterelnök szemvizsgálatára – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Magyar Péter nemrég szemvizsgálaton járt, ami során valamilyen furcsa oknál fogva a Fidesz képviselőjével volt elfoglalva. Pócs János reagált is a miniszterelnöknek és jelezte, hogy az ő szemüvegének van egy speciális tulajdonsága is.
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Pócs JánosszemvizsgálatMagyar Péter

A Fidesz képviselője reagált Magyar Péter különös szemvizsgálatának eredményére. Pócs János közösségi oldalán hívta fel a miniszterelnök figyelmét, hogy a sokat emlegetett szemüvegének van egy jó tulajdonsága is. 

Pócs János reagált Magyar Péter szemvizsgálatára
Pócs János reagált Magyar Péter szemvizsgálatára 
Fotó: Ladóczki Balázs

„Látom a miniszterelnökünknek mindenről én jutok eszébe” – kezdte válaszát Pócs János, aki meg is mutatta, hogyan viselkedett Magyar Péter tegnap egy egyszerű szemvizsgálaton.

A Fidesz képviselője ugyanakkor emlékeztette rá Magyar Pétert, hogy bár lehet, hogy a miniszterelnök szemüvege a jövőbe is lát, azonban az övé a múltba is. 

„Pár pillanatra Pócs Jánosnak öltöztem” írta Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött pénteki videójához, amelyben egy szemészeti vizsgálat keretében zent a Fidesz képviselőjének. A miniszterelnök korábban szemüveges volt, azonban kontaktlencsére váltott. Az orvos szerint egyébként habár Magyar Péter nem lát jól közelre, még nincs szükség szemüvegre. 

Azonban a miniszterelnök azt mondta, már beleélte magát, hogy intellektuálisnak fog kinézni tőle.

Pócs János egyébként nemrég meglepően nagy hullámokat keltett, azzal, hogy egy Ray-Ben Meta okosszemüvegben jelent meg, amivel felvételeket készített az ülésteremben, ami során nyilvánvalóan a miniszterelnök felszólalásait is rögzítette. 

 

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