Pócs János reagált a miniszterelnök szemvizsgálatára – videó

A Fidesz képviselője reagált Magyar Péter különös szemvizsgálatának eredményére. Pócs János közösségi oldalán hívta fel a miniszterelnök figyelmét, hogy a sokat emlegetett szemüvegének van egy jó tulajdonsága is.

Pócs János reagált Magyar Péter szemvizsgálatára

Fotó: Ladóczki Balázs

„Látom a miniszterelnökünknek mindenről én jutok eszébe” – kezdte válaszát Pócs János, aki meg is mutatta, hogyan viselkedett Magyar Péter tegnap egy egyszerű szemvizsgálaton.

A Fidesz képviselője ugyanakkor emlékeztette rá Magyar Pétert, hogy bár lehet, hogy a miniszterelnök szemüvege a jövőbe is lát, azonban az övé a múltba is.

„Pár pillanatra Pócs Jánosnak öltöztem” – írta Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött pénteki videójához, amelyben egy szemészeti vizsgálat keretében zent a Fidesz képviselőjének. A miniszterelnök korábban szemüveges volt, azonban kontaktlencsére váltott. Az orvos szerint egyébként habár Magyar Péter nem lát jól közelre, még nincs szükség szemüvegre.

Azonban a miniszterelnök azt mondta, már beleélte magát, hogy intellektuálisnak fog kinézni tőle.

Pócs János egyébként nemrég meglepően nagy hullámokat keltett, azzal, hogy egy Ray-Ben Meta okosszemüvegben jelent meg, amivel felvételeket készített az ülésteremben, ami során nyilvánvalóan a miniszterelnök felszólalásait is rögzítette.