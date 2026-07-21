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Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fidesz: ellenállási nyilatkozatot adtak ki

Pócs János

Pócs János kamerás szemüvege teljesen beindította a mémgyárat

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Futótűzként terjednek a magyar interneten egy parlamenti vita után készült vicces képek. Pócs János kamerás szemüvegét Magyar Péter támadta, majd a fideszes képviselőből szuperhőst, kalózt és komplett kamerastábot csináltak a mémek.
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Pócs JánosmémparlamentMagyar Péter

Pócs János szemüvege azután vált mémmé, hogy Magyar Péter szerint a fideszes képviselő az eszközzel videózott a parlamentben. A politikust ábrázoló képeken high-tech szerkezetek, steampunk fényképezőgépek és Elton John stílusát idéző napszemüvegek jelentek meg.

Pócs János okosszemüvegéről terjednek a különféle mémek az interneten, közösségi médiában, 2026.07.20. Parlament keddi rendkívüli ülése, , Pócs János kamerás szemüvege. PócsJános, Ray-Ban Meta Smart Glasses
Pócs János okosszemüvegéről terjednek a különféle mémek az interneten, közösségi médiában Fotó: Ladóczki Balázs

Futótűzként terjednek a Pócs János okosszemüvegéről készült mémek

Futótűzként kezdtek terjedni a magyar interneten – elsősorban a Facebookon – azok a mémek, amelyek Pócs János fideszes képviselő kamerás szemüvegét figurázzák ki. A politikus a parlamentben viselt okosszemüvegével került a figyelem középpontjába, az esetből pedig rövid idő alatt egész mémsorozat született.

A képeken Pócs János különféle, egyre bizarrabb high-tech szemüvegekben jelenik meg. Az egyik szerkezet már nagyobb, mint maga a politikus, egy másik inkább a steampunk világát idézi. Olyan mém is készült, amelyen a szemüveg lencséi huszadik század eleji fényképezőgépekből állnak.

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