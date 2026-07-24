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Magyar Péter

Szemvizsgálaton járt Magyar Péter, megirigyelte Pócs János szemüvegét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A miniszterelnök szemészeten járt, hogy kivizsgáltassa látását. Magyar Péter eközben Pócs Jánosnak érezte magát.
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Magyar PéterszemüvegPócs János

Pár pillanatra Pócs Jánosnak öltöztem – írta Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videójához. A miniszterelnök megirigyelhette a fideszes országgyűlési képviselő szemüvegét, ugyanis szemészeten járt. A kormányfő állítása szerint „majdnem olyan menő” szemüveget adtak rá, mint amilyen Pócs Jánosnak van.

Kormányszóvivői tájékoztató, Kormányszóvivőitájékoztató, Magyar Péter, MagyarPéter, 2026.07.23. Pócs János
Magyar Péter Pócs Jánosnak „öltözött” Fotó: Mediaworks

A kormányfő a videójában felidézte, hogy korábban szemüveges volt, azonban átváltott kontaktlencsére. A szemész azt mondta a miniszterelnöknek, hogy bár már nem lát olyan jól közelre, még nem szükséges számára az olvasószemüveg.

Azonban a miniszterelnök azt mondta, már beleélte magát, hogy intellektuálisnak fog kinézni tőle.

Pócs János legendás szemüvege

Mint arról az Origo beszámolt, a parlament hét eleji rendkívüli ülésén nagy feltűnést keltett, hogy a fideszes Pócs János egy Ray-Ben Meta okosszemüvegben jelent meg és azzal készített videókat az ülésteremben. Pócs új szemüvege az internetes mémgyárosokat is megihlette, a Origo korábban összegyűjtötte a legkreatívabb alkotásokat.

 

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