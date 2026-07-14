„Miniszterelnök úr, ígérem, soha nem hagylak el téged!” – üzente Pócs János, majd bejelentkezett köztársasági elnöknek

Számíthat rám Magyar Péter – jelentette ki Pócs János a közösségi oldalára feltöltött videója mellett. A Fidesz Országgyűlési képviselője emlékeztetett: a miniszterelnök több alkalommal is arról beszélt, hogy átvehetné ő a Fidesz-frakció vezetését. A képviselő azonban inkább egy másik címet szeretne.

Akármennyire szeretné Magyar Péter, Pócs János nem lesz frakcióvezetője a Fidesznek Fotó: Hatlaczki Balazs

– Akkor most végre megnyílik a lehetőség, hogy Pócs János átvegye a Fidesz-frakció vezetését, úgyhogy mi innen is drukkolunk Pócs Jánosnak – mondta Magyar Péter miután Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy lemond frakcióvezetői tisztségéről.

Bocsánat, de én ezt nem szeretném. Esetleg lehetnék a köztársasági elnök?

– jelentette ki Pócs János. Emlékeztetett: a kormányfő korábban azt ígérte, hogy széleskörű társadalmi egyeztetés alapján fog eldőlni az államfő kiléte. „Viktor szólna a Fidesznek, ő meg szól a Tiszának, és egész biztos, hogy megkapnám a társadalmi többséget” – vetette fel a képviselő.

Miniszterelnök úr, ígérem, én hű leszek önmagamhoz, és ígérem, soha nem hagylak el téged, mindig ott leszek veled

– mondta Pócs János.

Pócs János nem lenne Gulyás Gergely utódja

Ahogy hétfőn az Origo már beszámolt róla, Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. Indoklása szerint az Alaptörvény 17. módosításának elfogadása, azaz Sulyok Tamás államfő elmozdítása és a választói jog korlátozása a fekete napja a demokráciának. Utóbbi ok miatt döntött úgy végül, hogy lemond.

A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt, nem indulhat a következő választáson, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: azt kéri, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is tud indulni a választásokon.

Éppen Gulyás Gergely kérése lehet az egyik ok, ami miatt Pócs János nem lenne frakcióvezető.

A leköszönő frakcióvezető azzal kapcsolatban is reményét fejezte ki, hogy ez az időszak mint egy rossz emlék marad meg és mielőbb a magyar demokrácia kellően erős lesz ahhoz, hogy túlélje azokat, akik ma az alapvető demokratikus vívmányokkal szemben foglalnak állást.