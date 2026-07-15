Pócs Jánosék lerántották a leplet: ő lehet a „Zsolti bácsi ügy” hiányzó láncszeme

Pócs János és Panyi Miklós kedden a Litresits Ügyvédi Iroda előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol a „Zsolti bácsi ügy” újabb fejleményeiről beszéltek. Állításuk szerint Litresits András, a korábbi DK-s kötődésű ügyvéd lehet a Zsolti bácsi ügy hiányzó láncszeme, mivel szerintük kulcsszerepe lehetett a Bangó Sándor ügyében.
Pócs János: Litresits András képezhette ki Bangó Sándort
Pócs János és Panyi Miklós a Litresits Ügyvédi Iroda előtt tartott sajtótájékoztatón azt állították, hogy Litresits András kulcsszerepet játszhatott a „Zsolti bácsi ügy” megszervezésében, ugyanis kapcsolatot teremtett Bangó Sándor, valamint a Kontroll között.
A politikus azt mondta, információik szerint Litresits András biztosíthatta a jogi feltételeket, felkészíthette és kiképezhette Bangó Sándort”, valamint jelen lehetett a különböző interjúk előkészítésénél is.
Bűncselekmény gyanúját és ügyvédi felelősséget emlegettek
Panyi Miklós arról beszélt, hogy Bangó Sándor pénzt kaphatott a szerepléséért, és úgy fogalmazott: Litresits Andrásnak ügyvédként tisztában kellett lennie az esetleges jogi következményekkel.
Ha egy nehéz helyzetben lévő fiatalnak pénzt, hírnevet és jogi védelmet ígérnek azért, hogy szerepet vállaljon vagy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény”
– jelentette ki. Hozzátette: amennyiben egy ügyvéd tudomással bír erről, vagy aktív közreműködője az eseményeknek, felmerülhet a jogi felelőssége is.
A fideszes politikus felidézte Litresits András egy korábbi nyilatkozatát is, amelyben az ügyvéd arról beszélt, hogy a „Zsolti bácsi ügy” bizonyításához hang- és videófelvételekre, 5–6, egymást erősítő tanúvallomásra lenne szükség. Panyi szerint ez is azt támasztja alá, hogy Litresits tisztában volt az ügy jogi hátterével, ezért szerinte kérdésekre kellene válaszolnia – amit nem tesz meg meg sem ő, sem Magyar Márton (Magyar Péter öccse, a Kontroll tiszás média vezetője).
A hallgatás is nagyon árulkodó, és az is, hogy a baloldali média erre a hírről, ezekről a fejleményekről, ezekről az eseményekről egészen egyszerűen nem hajlandó beszámolni.”
Panyi az Origónak: „Minden kártyánkat még nem játsszuk ki”
Az Origo arról kérdezte Pócs Jánost, kezdeményezik-e Magyar Márton meghallgatását a gyermekvédelmi vizsgálóbizottság előtt, mikor kerülhet erre sor, illetve a tiszás többség várhatóan támogatja-e majd az indítványt. Panyi Miklós, a gyermekvédelmi bizottság tagjaként válaszában azt mondta, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, és már a héten újabb fejlemények várhatók. Hozzátette:
ha az ügyet nem tárják fel megfelelően – miközben szerinte más ügyekben, például újságírókkal szemben, „felsőbb ukázra” akár néhány nap alatt is intézkednek a hatóságok –, minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek, így a vizsgálóbizottság előtti meghallgatás kezdeményezését is.
Közölte, hogy várhatóan néhány héten belül visszatérnek a kérdésre, ugyanakkor egyelőre nem kívánják nyilvánosságra hozni minden lépésüket. Pócs János ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a sajtótájékoztatóra személyesen hívta meg Litresits Andrást és Magyar Mártont is, hogy nyilvánosan reagálhassanak a felvetésekre. Mivel azonban egyikük sem jelent meg, a képviselő szerint elszalasztottak egy lehetőséget arra, hogy a nyilvánosság előtt tisztázzák az ügyben felmerült kérdéseket.