Pócs Jánosék lerántották a leplet: ő lehet a „Zsolti bácsi ügy” hiányzó láncszeme

Bűncselekmény gyanúját és ügyvédi felelősséget emlegettek

Panyi Miklós arról beszélt, hogy Bangó Sándor pénzt kaphatott a szerepléséért, és úgy fogalmazott: Litresits Andrásnak ügyvédként tisztában kellett lennie az esetleges jogi következményekkel.

Ha egy nehéz helyzetben lévő fiatalnak pénzt, hírnevet és jogi védelmet ígérnek azért, hogy szerepet vállaljon vagy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény”

– jelentette ki. Hozzátette: amennyiben egy ügyvéd tudomással bír erről, vagy aktív közreműködője az eseményeknek, felmerülhet a jogi felelőssége is.

A fideszes politikus felidézte Litresits András egy korábbi nyilatkozatát is, amelyben az ügyvéd arról beszélt, hogy a „Zsolti bácsi ügy” bizonyításához hang- és videófelvételekre, 5–6, egymást erősítő tanúvallomásra lenne szükség. Panyi szerint ez is azt támasztja alá, hogy Litresits tisztában volt az ügy jogi hátterével, ezért szerinte kérdésekre kellene válaszolnia – amit nem tesz meg meg sem ő, sem Magyar Márton (Magyar Péter öccse, a Kontroll tiszás média vezetője).