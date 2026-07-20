Polgár Judit nem lesz államfő, elutasította Magyar Péter felkérését

Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni – írta közösségi oldalán Polgár Judit. A sakknagymester Magyar Péter felkérésére reagálva azt írta: nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.

Fotó: Facebook/Polgár Judit

Hozzátette: „egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében”.

Magyar Péter miniszterelnök kommentben reagált, és köszönetet mondott Polgár Juditnak. „Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!”