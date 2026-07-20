Polgár Judit államfői jelölése alaposan megosztotta Magyar Péter híveit

Mint azt az Origo megírta, tudományos, kulturális és sportéletből ismert közéleti szereplők levélben fordultak Forsthoffer Ágnes házelnökhöz, amelyben azt kérik, hogy Polgár Juditot jelöljék Magyarország következő köztársasági elnökének. A levélre vasárnap este Magyar Péter is reagált: „a hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart. A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat.”

Polgár Judit jelölésének esélye a Tisza-követőket is megosztotta

Fotó: Stiller Ákos

Polgár Judit jelölése a Tisza Párt és Magyar Péter híveit is megosztotta

A közösségi oldalakon fellelhető kommentek alapján kijelenthető: alaposan megosztották a közösséget a történtek, még Magyar Péter és a Tisza Párt követőit is. Sőt! A Kontroll cikke arról ír: Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt korábban nem tapasztalt mennyiségben jelentek meg olyan hozzászólások, amelyek nem elsősorban Polgár Judit személyét, hanem a jelölés módját bírálták.

A Tisza-szimpatizánsok ugyanis azt hiányolják: semmilyen érdemi egyeztetés nem történt az államfő személyéről.

A poszt alatti több ezer hozzászólásban egyébként számos alkalommal felmerült Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter, Fülöp Botond (Vidéki Prókátor) ügyvéd, Hadházy Ákos, Iványi Gábor és Romsics Ignác neve is lehetséges köztársasági elnökjelöltként.

Kikapcsolták a kommentelési lehetőséget

A vita azonban nem csak Magyar Péter posztja alatt, hanem a csaknem félmillió tagot számláló Talpra Magyarok – TISZA Közössége Facebook-csoportban is zajlott, ahol a poszt alatt (többségbe kerültek az egyeztetést hiányoló vagy a döntést bíráló hozzászólások) egyszerűen kikapcsolták a kommentelési lehetőséget.