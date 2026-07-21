Amnesty: Polgár Juditot is nehéz helyzetbe hozta Magyar Péter

Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával – állapította meg az Amnesty International Magyarország a köztársasági elnök jelöléséről.

Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget (Forrás: YouTube)

Mint megírtuk, a miniszterelnök egy vasárnapi bejegyzésében arról írt, hogy Polgár Judit nemzetközi sakk nagymestert szeretné felkérni köztársasági elnöknek, miután a Tisza az Alaptörvény tizenhetedik módosításával, egyetlen mondattal eltávolította hivatalából Sulyok Tamást. A felvetés nagy vitát váltott ki nem csak a parlamentben, hanem a közösségi médiában és közéleti szereplők körében is. A legtöbben nem a jelölt személyét vitatták, hanem a közjogi jártasságát és leginkább azt, hogy Magyar Péter előzetesen széleskörű konzultációt ígért a kérdésben. Erről utóbb a kormányfő azt mondta, hogy csupán ajánlásokat kért a közvéleménytől, a döntést ők hozzák meg. Polgár Judit hétfőn közölte, hogy élete megtiszteltetésének tartja a felkérést, de nem tud eleget tenni neki.

Polgár Juditot is nehéz helyzetbe hozta a miniszterelnök

Az Amnesty szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását

nem lenne szabad elkapkodni, Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről.

Szombaton a miniszterelnök 14 perccel Sulyok Tamás bejelentése után még azt mondta, „nem szivarszobákban” szeretne jelöltet találni, és egyeztetni fog a frakciójával és az ellenzékkel, illetve a civilek javaslatait is várja. Ehhez képest vasárnap este Magyar Péter – tizenhat ismert személyiség Polgár Judit ötszörös sakkolimpiai bajnok ajánlását követően – már arról írt, hogy másnap felkéri őt államfőnek – emlékeztettek.

Itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen az ország következő elnöke

– szögezte le az Amnesty. A szervezet szerint a kijelölésre van harminc nap nap, lenne idő átgondolni a szempontokat és meghallgatni másokat is.

Ha ezek után is Polgár Judit a legmegfelelőbb jelölt, akkor legyen ő az államfő, de ezzel az átgondolatlan kapkodással őt is nehéz helyzetbe hozza a kormányfő

– mutattak rá. Hozzátették: mindenki azt szeretné, ha olyan államfője lenne Magyarországnak, aki mindenkit képvisel, ehhez a legjobb jelölt megtalálása mellett a ki- és megválasztási folyamatnak is a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie.