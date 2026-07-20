Fidesz: Polgár Judit életműve Magyar Péter politikai áldozatává vált

– Újabb politikai színjáték zajlik Magyar Péter vezényletével – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött új videójában Bóka János, miután a kormányfő Polgár Juditot nevezte meg lehetséges új államfőként. A Fidesz képviselője felidézte: miután Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakosan és jogellenesen elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígértek az új jelölt személyéről, ez azonban elmaradt.

Magyar Péter Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek, a Fidesz nem vesz részt a politikai színjátékban (Fotó: Stiller Ákos)

Polgár Judit lehet Sulyok Tamás utódja

Ahogy arról az Origo beszámolt, szombaton kora este Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Ezután Magyar Péter vasárnap este, egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be, hogy a világbajnok sakkmester Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek.

– Ezt ő egy személyben, önkényesen eldöntötte. Méltatlan ez a köztársasági elnök intézményéhez és méltatlan ez Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelünk. Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak – mondta Bóka János.

Nem veszünk részt ebben a politikai színjátékban

– ismertette a Fidesz álláspontját a képviselő.