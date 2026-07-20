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Polgár Judit

Fidesz: Polgár Judit életműve Magyar Péter politikai áldozatává vált

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Bóka János szerint méltatlan módon választotta ki Magyar Péter Polgár Juditot köztársasági elnökjelöltnek, figyelmen kívül hagyva a korábban ígért társadalmi konzultációt. A Fidesz képviselője azt mondta: sajnálja, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak.
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Polgár JuditBóka JánosMagyar Péter

– Újabb politikai színjáték zajlik Magyar Péter vezényletével – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött új videójában Bóka János, miután a kormányfő Polgár Juditot nevezte meg lehetséges új államfőként. A Fidesz képviselője felidézte: miután Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakosan és jogellenesen elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígértek az új jelölt személyéről, ez azonban elmaradt.

Bóka János szerint méltatlan módon választotta ki Magyar Péter Polgár Juditot köztársasági elnökjelöltnek, figyelmen kívül hagyva a korábban ígért társadalmi konzultációt )Fotó: Stiller Ákos)
Magyar Péter Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek, a Fidesz nem vesz részt a politikai színjátékban (Fotó: Stiller Ákos)

Polgár Judit lehet Sulyok Tamás utódja

Ahogy arról az Origo beszámolt, szombaton kora este Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Ezután Magyar Péter vasárnap este,  egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be, hogy a világbajnok sakkmester Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek.

– Ezt ő egy személyben, önkényesen eldöntötte. Méltatlan ez a köztársasági elnök intézményéhez és méltatlan ez Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelünk. Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak – mondta Bóka János.

Nem veszünk részt ebben a politikai színjátékban

– ismertette a Fidesz álláspontját a képviselő.

 

 

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