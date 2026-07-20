Fidesz: Polgár Judit életműve Magyar Péter politikai áldozatává vált

– Újabb politikai színjáték zajlik Magyar Péter vezényletével – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött új videójában Bóka János, miután a kormányfő Polgár Juditot nevezte meg lehetséges új államfőként. A Fidesz képviselője felidézte: miután Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakosan és jogellenesen elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígértek az új jelölt személyéről, ez azonban elmaradt.
Polgár Judit lehet Sulyok Tamás utódja
Ahogy arról az Origo beszámolt, szombaton kora este Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnt a köztársasági elnök megbízatása. Ezután Magyar Péter vasárnap este, egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be, hogy a világbajnok sakkmester Polgár Juditot szeretné köztársasági elnöknek.
– Ezt ő egy személyben, önkényesen eldöntötte. Méltatlan ez a köztársasági elnök intézményéhez és méltatlan ez Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelünk. Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak – mondta Bóka János.
Nem veszünk részt ebben a politikai színjátékban
– ismertette a Fidesz álláspontját a képviselő.