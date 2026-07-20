Havasi Bertalan: Mindegy, ki lesz a köztársasági elnök, tiszás önkényuralom van

„Teljesen lényegtelen a személy kérdése”, még a jelölést és a társadalmi egyeztetést övező furcsaságokkal együtt is – mondta Havasi Bertalan, akit a Népszava arról kérdezett, hogyan viszonyul a Fidesz Polgár Judit esetleges köztársasági elnöki jelöltségéhez.

Havasi Bertalan szerint lényegtelen, hogy Polgár Judit lesz-e a köztársasági elnök, mivel önkényuralom van (Forrás: Facebook)

Magyar Péter hétfőn egyeztet Polgár Judittal

A lap felidézte, hogy Magyar Péter hétfőn egyeztet a világhírű sakkozóval.

A miniszterelnök korábban azt írta, Magyarországnak egységre, békére és olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit megfelel ezeknek a szempontoknak, ezért személyesen kérdezi meg tőle, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.