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Havasi Bertalan

Havasi Bertalan: Mindegy, ki lesz a köztársasági elnök, tiszás önkényuralom van

49 perce
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A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a köztársasági elnök személyénél jóval fontosabb, hogy milyen körülmények között választják meg az új államfőt. Havasi Bertalan úgy látja: nem Polgár Judit személye a lényeg, a jelölési folyamat csupán porhintés és politikai színjáték.
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Havasi Bertalanönkényállamfőköztársasági elnökMagyar PéterPolgár Judit

„Teljesen lényegtelen a személy kérdése”, még a jelölést és a társadalmi egyeztetést övező furcsaságokkal együtt is – mondta Havasi Bertalan, akit a Népszava arról kérdezett, hogyan viszonyul a Fidesz Polgár Judit esetleges köztársasági elnöki jelöltségéhez.

Havasi Bertalan szerint lényegtelen, hogy Polgár Judit lesz-e a köztársasági elnök, mivel önkényuralom van
Havasi Bertalan szerint lényegtelen, hogy Polgár Judit lesz-e a köztársasági elnök, mivel önkényuralom van (Forrás: Facebook)

Magyar Péter hétfőn egyeztet Polgár Judittal

A lap felidézte, hogy Magyar Péter hétfőn egyeztet a világhírű sakkozóval.

A miniszterelnök korábban azt írta, Magyarországnak egységre, békére és olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit megfelel ezeknek a szempontoknak, ezért személyesen kérdezi meg tőle, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.

Polgár Judit államfői jelölése alaposan megosztotta Magyar Péter híveit

Porhintés és színjáték

Havasi Bertalan szerint azonban nem az esetleges jelölt személye a legfontosabb kérdés:

Magyarországon „tiszás önkényuralom” alakult ki, amelyben nem működik sem a jogállamiság, sem az alkotmányos demokrácia.

A Fidesz kommunikációs igazgatója állítását azzal indokolta, hogy Sulyok Tamás már nem tölti be a köztársasági elnöki tisztséget, miután Magyar Péter erőszakkal eltávolította hivatalából.

Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás

– hívta fel a figyelmet Havasi Bertalan.

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