Havasi Bertalan: Mindegy, ki lesz a köztársasági elnök, tiszás önkényuralom van

„Teljesen lényegtelen a személy kérdése”, még a jelölést és a társadalmi egyeztetést övező furcsaságokkal együtt is – mondta Havasi Bertalan, akit a Népszava arról kérdezett, hogyan viszonyul a Fidesz Polgár Judit esetleges köztársasági elnöki jelöltségéhez.
Magyar Péter hétfőn egyeztet Polgár Judittal
A lap felidézte, hogy Magyar Péter hétfőn egyeztet a világhírű sakkozóval.
A miniszterelnök korábban azt írta, Magyarországnak egységre, békére és olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit megfelel ezeknek a szempontoknak, ezért személyesen kérdezi meg tőle, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.
Porhintés és színjáték
Havasi Bertalan szerint azonban nem az esetleges jelölt személye a legfontosabb kérdés:
Magyarországon „tiszás önkényuralom” alakult ki, amelyben nem működik sem a jogállamiság, sem az alkotmányos demokrácia.
A Fidesz kommunikációs igazgatója állítását azzal indokolta, hogy Sulyok Tamás már nem tölti be a köztársasági elnöki tisztséget, miután Magyar Péter erőszakkal eltávolította hivatalából.
Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás
– hívta fel a figyelmet Havasi Bertalan.