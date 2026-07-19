Nyílt levélben álltak ki Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése mellett

Polgár Judit támogatása mellett több ismert közéleti szereplő is kiállt. A levél aláírói között szerepel többek között Kapu Tibor, Rubik Ernő, Lovász László, Barabási Albert-László, Kepes András, Kulka János, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Tóth Krisztina, Závada Pál, Nagy Tímea, Baán László és Kelemen Barnabás.

Polgár Judit köztársasági elnöki jelölését neves közéleti szereplők támogatják

Fotó: Stiller Ákos

A dokumentumban az aláírók azt írják, hogy Magyarország olyan történelmi helyzethez érkezett, amikor az új köztársasági elnök megválasztása egy széles társadalmi és politikai konszenzuson alapuló alkotmányozási folyamatot is segíthet. Álláspontjuk szerint az új államfő átmeneti jelleggel töltené be tisztségét az új alkotmányos keretek kialakításáig.

A levél szerzői úgy vélik, hogy a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki a pártpolitikai érdekek felett áll, és képes megjeleníteni a nemzet egységét – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Polgár Judit személyét tartják alkalmasnak

Az aláírók szerint Polgár Judit életútja, nemzetközi elismertsége és értékrendje alkalmassá teszi arra, hogy betöltse az államfői tisztséget. A levél kiemeli stratégiai gondolkodását, nemzetközi tekintélyét, valamint a gyermekek oktatásáért és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett munkáját.

A kezdeményezés szerint Polgár Judit személye hidat jelenthet a különböző társadalmi csoportok és generációk között, miközben hozzájárulhat Magyarország nemzetközi megítélésének erősítéséhez is.

A levél ugyanakkor nem jelent hivatalos köztársasági elnök-jelölést, mivel erre a hatályos közjogi szabályok szerint kizárólag az Országgyűlés képviselőinek meghatározott száma jogosult.

Polgár Judit neve az elmúlt időszakban a közösségi médiában is felmerült lehetséges államfőjelöltként. A téma azt követően kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy a sakknagymester az Egyesült Államok budapesti függetlenség napi rendezvényén sakkozott Magyar Péter miniszterelnökkel, amelyről később fotókat és videókat is közzétett.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy pártsemleges jelöltet kíván támogatni az államfőválasztáson, és arra biztatott mindenkit, hogy tegyen javaslatot a lehetséges köztársasági elnök személyére. Az új köztársasági elnököt a parlament választja meg, közvetlen államfőválasztásra ezúttal sem kerül sor.