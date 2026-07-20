„Nyilvánítsuk az egész történelmünket átmenetnek” – megosztja az elemzőket Polgár Judit jelölése köztársasági elnöknek

Megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása, miután aláírta az Alaptörvény 17. módosítását. Jogköreit átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy az új köztársasági elnök személyéről a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek javaslatai alapján döntenek. Ehhez képest alig egy nappal később már Polgár Judit neve került elő szinte kész jelöltként, amit még a tiszások kifogásoltak.
Máris megvan az eredmény?
Az új államfő jelölése Magyar Péter első olyan bejelentése, amely láthatóan a saját táborát is megosztja – mutatott rá Török Gábor. A baloldali politikai elemző úgy látja, Polgár Judit mellett erős érv, hogy a pártpolitikán kívülről érkezik, és nem tekinthető egyik politikai erő emberének sem. Ugyanez azonban komoly hátrányt is jelenthet.
Ma még nehezen képzelhető el, hogyan fog valaki, akinek semmilyen politikai előélete, ismert véleménye nincs, őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, hogyan lesz majd érdemi ellensúly, fék, korlát
– fogalmazott Török Gábor.
Élesen bírálta a kiválasztás módját Fekete-Győr András. A Momentum korábbi elnöke felidézte, hogy Magyar Péter kevesebb mint 24 órával korábban még közös döntést és széles körű társadalmi egyeztetést ígért.
A társadalmi egyeztetés érdemben még el sem tudott kezdődni, máris eredményhirdetés-szaga van a dolognak
– írta, hozzátéve: egyetlen nap alatt közmegegyezéses jelöltet találni nemcsak lehetetlen, hanem felelőtlenség is. Fekete-Győr hangsúlyozta: Polgár Judit világklasszis sakkozó, tehetséggondozó és pártpolitikai kötődésektől mentes példakép, ám az államfői tisztség az ország egyik legfontosabb közjogi és politikai pozíciója. Úgy véli, ehhez a köztiszteletben álló életmű mellett közéleti szerepvállalásra és megfelelő tapasztalatra is szükség van. Más lehetséges jelöltek között Iványi Gábort, Bárándy Pétert, Laczó Adriennt és Majtényi Lászlót említette.
Ne kapkodjuk el a jövőnket! Adjunk esélyt a valódi, közös döntésnek!
– zárta bejegyzését.
Támogatná Polgár Judit jelölését Vona Gábor, magát a folyamatot azonban méltatlannak tartja hozzá. A Második Reformkor elnöke szerint a sakklegenda a közvetlen államfőválasztást is megnyerhette volna, ezért nem érti, miért nem vállalta ezt a megoldást a Tisza kétharmados többsége. Vona azt is furcsának találta, hogy Magyar Péter előbb társadalmi egyeztetést jelentett be, majd alig egy nappal később már tárgyalni készült Polgár Judittal.
Na, ez gyors társadalmi egyeztetés volt. Ismerős érzés…
– jegyezte meg ironikusan, hozzátéve:
Mondjuk úgy is felfoghatjuk, hogy Magyar megspórolta a konzultációs ívekre és reklámokra korábban elköltött milliárdokat.
„Magyar Péter szombaton még arra kérte a pártokat, a civileket, a közélet szereplőit és a magánembereket, hogy tegyenek javaslatot az új államfő személyére, és legyen társadalmi vita. Vasárnap este viszont már bejelentette, hogy hétfőn találkozik saját jelöltjével, Polgár Judittal. Ezt nehéz valódi társadalmi egyeztetésnek nevezni” – írta a Political Capital igazgatója. Krekó Péter rámutatott:
Egy köztársasági elnököt természetesen nem a hírneve minősít, hanem az, hogy képes-e önállóan, tartással képviselni az alkotmányos rendet és a nemzet egységét. Polgár Judit életútja és a család eddigi története alapján én kevéssé tartanék attól, hogy „pehelysúlyú” díszletté, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom engedelmes kiszolgálójává válna.
Többen jó választásnak tartják Polgár Juditot
Más közéleti szereplők kifejezetten üdvözölték a világhírű sakkozó jelölését.
Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Polgár Judit ideális, pártpolitikán kívüli személyiség, aki a nők társadalmi szerepvállalásának és a női nézőpont előtérbe helyezésének is erős szimbóluma lehet
– írta meg a Blikk.
Szintén támogatásáról biztosította a lehetséges jelöltet Jámbor András. A szélsőbaloldali egykori képviselő szerint Polgár Judit számára fontos az oktatás, a tehetséggondozás és a nők esélyegyenlősége, személye pedig alkalmas lehet a nemzet egységének kifejezésére.
Magyar Péter bizonyított egyet a demokrácia irányába
– jelentette ki.
Horn Gábor úgy véli, Polgár Judit kitűnő választás lenne az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakra. Kiemelte a sakkozó nemzetközi ismertségét, tehetséggondozó munkáját, valamint hogy megszólalásaiban politikamentes, ugyanakkor szabadelvű és szerethető attitűdöt képvisel. Mint mondta:
Jó az irány. Aztán majd meglátjuk.
„Épp az a nehéz, hogy valaki olyat kell találni, aki talán senkinek nem a leges-leges-legjobb megoldás, de mindenkinek elfogadható megoldás” – idézte az elemzőt az Infostart.
Iróniával kommentálta a történteket Hont András. „Ha Polgár Judit nem vállalja, Bolgár György még mindig lehet. Jobban illene” – írta. A publicista azt is kifigurázta, hogy a jelölést támogatók az 1989 óta tartó átmenet végleges lezárását várják Polgár Judit megválasztásától:
Szerintem hagyjuk ezt, nyilvánítsuk az egész történelmünket átmenetnek.