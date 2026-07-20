„Nyilvánítsuk az egész történelmünket átmenetnek” – megosztja az elemzőket Polgár Judit jelölése köztársasági elnöknek

Megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása, miután aláírta az Alaptörvény 17. módosítását. Jogköreit átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy az új köztársasági elnök személyéről a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek javaslatai alapján döntenek. Ehhez képest alig egy nappal később már Polgár Judit neve került elő szinte kész jelöltként, amit még a tiszások kifogásoltak.

Polgár Judit jelölésének híre heves reakciókat váltott ki a közéletben (Forrás: Facebook/Polgár)

Máris megvan az eredmény?

Az új államfő jelölése Magyar Péter első olyan bejelentése, amely láthatóan a saját táborát is megosztja – mutatott rá Török Gábor. A baloldali politikai elemző úgy látja, Polgár Judit mellett erős érv, hogy a pártpolitikán kívülről érkezik, és nem tekinthető egyik politikai erő emberének sem. Ugyanez azonban komoly hátrányt is jelenthet.

Ma még nehezen képzelhető el, hogyan fog valaki, akinek semmilyen politikai előélete, ismert véleménye nincs, őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, hogyan lesz majd érdemi ellensúly, fék, korlát

– fogalmazott Török Gábor.

Élesen bírálta a kiválasztás módját Fekete-Győr András. A Momentum korábbi elnöke felidézte, hogy Magyar Péter kevesebb mint 24 órával korábban még közös döntést és széles körű társadalmi egyeztetést ígért.

A társadalmi egyeztetés érdemben még el sem tudott kezdődni, máris eredményhirdetés-szaga van a dolognak

– írta, hozzátéve: egyetlen nap alatt közmegegyezéses jelöltet találni nemcsak lehetetlen, hanem felelőtlenség is. Fekete-Győr hangsúlyozta: Polgár Judit világklasszis sakkozó, tehetséggondozó és pártpolitikai kötődésektől mentes példakép, ám az államfői tisztség az ország egyik legfontosabb közjogi és politikai pozíciója. Úgy véli, ehhez a köztiszteletben álló életmű mellett közéleti szerepvállalásra és megfelelő tapasztalatra is szükség van. Más lehetséges jelöltek között Iványi Gábort, Bárándy Pétert, Laczó Adriennt és Majtényi Lászlót említette.

Ne kapkodjuk el a jövőnket! Adjunk esélyt a valódi, közös döntésnek!

– zárta bejegyzését.