„Polt Péter védettsége megszűnt, számot kell adnia!”

„Most mindenki Sulyok Tamásról beszél, de ne feledjük, hogy ezzel párhuzamosan talán egy sokkal fontosabb dolog is történt! Polt Péter védettsége megszűnt!” – vélekedett Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán a 17. Alaptörvény-módosítás fontos elemének nevezte Polt Péter alkotmánybíróság elnöki megbízatásának megszűnését. A módosított Alaptörvény szerit ugyanis nem lehet alkotmánybíró az, aki betöltötte 70. életévét, Polt így szeptemberben távozni kényszerül.

Gajdos László több váddal is Illette Polt Pétert Fotó: Mediaworks

A miniszter azt állította, az „Orbán-kormány az Alkotmánybíróságra menekítette ki a korábbi legfőbb ügyészt, aki több mint húsz éven át fedte el, illetve akadályozta, hogy számos korrupciós ügyben valódi felelősségre vonás történjen”. Ezért véleménye szerint a Tisza-kormány intézkedésének szimbolikus jelentősége van.

„Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat, oligarchákat vagy akit kértek tőle. Azonban most megszűnt az a különleges jogállása, amely e tisztséghez kapcsolódott” – írta Gajdos László. Majd közölte: Poltnak mostantól, minden más állampolgárhoz hasonlóan számot kell adnia a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt.

Nem csak Polt Péternek kell távoznia

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Alaptörvény 17. módosítása nem csak Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának vetett véget. Mellette szeptember elsején megszűnik négy alkotmánybíró: Polt Péter elnök, korábbi legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária – a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetője –, Juhász Miklós – a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke – és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 2000-es évekbeli elnökének megbízatása, mivel betöltötték 70. életévüket. De a korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csabának is távoznia kell az alkotmánybíró pozíciójából, ugyanis az alkotmánybírósági törvény kimondja, hogy csak az lehet alkotmánybíró, aki választható az Országgyűlési választáson. Hende Csaba, azonban már több mint 12 évig volt képviselő, így az új Alaptörvény értelmében már nem indulhat többször.