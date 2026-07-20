Polt Péter visszautasítja a fenyegetéseket

„Most mindenki Sulyok Tamásról beszél, de ne feledjük, hogy ezzel párhuzamosan talán egy sokkal fontosabb dolog is történt! Polt Péter védettsége megszűnt!” – üzente közösségi oldalán vasárnap az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László a 17. Alaptörvény-módosítás kapcsán, mely miatt Polt Péter alkotmánybíróság elnöki megbízatása megszűnik. A módosított Alaptörvény szerit ugyanis nem lehet alkotmánybíró az, aki betöltötte 70. életévét, Polt így szeptemberben távozni kényszerül. A miniszter úgy fogalmazott: „az Orbán-kormány az Alkotmánybíróságra menekítette ki a korábbi legfőbb ügyészt, aki több mint húsz éven át fedte el, illetve akadályozta, hogy számos korrupciós ügyben valódi felelősségre vonás történjen”. Közölte: Poltnak mostantól, minden más állampolgárhoz hasonlóan számot kell adnia a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Polt Péter most közleményben reagált, visszautasítva a fenyegetéseket.

Polt Péter közleménybe reagált Gajdos posztjára

Fotó: Alkotmánybíróság

Polt Péter közleményben reagált

Polt Péter közleményét egészében és változtatás nélkül közöljük:

"Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a mai napon közösségi oldalán olyan kijelentéseket tett rólam és korábbi legfőbb ügyészi tevékenységemről, amelyekre a közvélemény pontos tájékoztatása érdekében reagálnom kell.

A miniszter egyetlen konkrét ügyet, jogsértést, magatartást vagy bizonyítékot sem nevezett meg, mégis kész tényként állította, hogy egy hamarosan felálló állami szerv előtt „számot kell adnom a tetteimről”. Ez nem jogi érvelés, hanem egy meg sem indult eljárás eredményének és személyes felelősségemnek a politikai megelőlegezése.

Különösen súlyos, hogy mindezt egy olyan hivatal eljárására utalva tette, amelynek meghirdetett feladata a jogellenesen megszerzett vagyon és az államot megillető vagyoni értékek visszaszerzése – ezzel azt a látszatot keltve, hogy legfőbb ügyészi működésem során jogellenes vagyonszerzéssel vagy annak elősegítésével összefüggő magatartást tanúsítottam. Egyetlen cselekményt, vagyoni előnyt vagy bizonyítékot sem jelölt meg azonban, amely ezt alátámasztaná. Ha konkrét és ellenőrizhető adata van bármilyen jogsértésről, kötelessége azt a hatáskörrel rendelkező hatóság elé tárni; ha nincs, kijelentése bizonyíték nélküli megbélyegzés és a bűnösség politikai megelőlegezése.