Novák Előd kifogásolja, hogy a honvédség vizet osztott a pride-on

„A pride vízellátását biztosító honvédség miért tagadta meg ugyanezt a családi büszkeség menetétől?” – ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést Ruszin-Szendi Romuluszhoz Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője a közösségi oldalán úgy fogalmazott: szerinte a „félig-meddig titokban támogatta a honvédség az idei LMBTQIABC-felvonulást”. A párt alelnöke úgy véli, hogy ez azért van, mert „évről évre, lépésről lépésre haladnak, és idén elég volt szintlépésnek az Erzsébet híd szivárványos fellobogózása, a homoszexuális párok számára gyerekek örökbefogadásának többszöri szorgalmazása Magyar Péter által, illetve a gyülekezési törvény módosítása nélkül is úgy megtartani a pride-ot, hogy a rendőrség már formálisan sem tiltotta be az ugyanolyan jogszabályi környezet ellenére”.

Novák Előd szerint a pride-ot „támogatta” a honvédség, míg a családi büszkeség menetét nem Fotó: Mediaworks

A képviselő felidézte, hogy Magyarország kormánya a közösségi oldalán azt írta: a honvédség 12 ezer tasak vizet szállított ki tömegrendezvényekre. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák.

Így a matek ki is jött, azonban a devianciákat népszerűsítő propagandafelvonulást valamiért kihagyták

– hangsúlyozta. Hozzátette: egy videó is bizonyítja, hogy oda is rengeteget vitt a honvédség.

„Nem gondolja, hogy ez méltatlan feladat a honvédeknek, és nem erre esküdtek fel? Vagy épp ezért nem számoltak be például a honvedelem.hu hírei közt sem? Kinek a döntése volt a pride ilyen állami támogatása, esetleg egyenesen Magyar Péteré?” – tette fel kérdéseit a honvédelmi miniszternek. Majd kiemelte: ráadásul a több ezer fős családi büszkeség menetére hiába kért a szervező Anya-Ország Alapítvány hasonló vízellátási közreműködést a honvédségtől, a Honvédelmi Minisztérium humánstratégiáért felelős helyettes államtitkára azt válaszolta: „Sajnálattal tájékoztatom, hogy a Magyar honvédségnél jelenleg nem áll rendelkezésre a rendezvény támogatására fordítható készlet.”

Ez egy hazug indokolás volt, vagy a honvédségnél tényleg ilyen kritikus vízhiány van?

– tette fel a kérdést Novák Előd.