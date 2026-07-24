Radnai Márk: A Fidesz első tíz embere a vádlottak padjára kerülhet

A Fidesz első sora a vádlottak padjára kerülhet – mondta Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza Párt alelnöke a Magyar Hangnak adott interjújában. „Amikor azt mondjuk, hogy Fidesz, és az első tíz embert felsoroljuk. Ők” – mondta.

Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke – Fotó: Markovics Gábor

Radnai Márk: Olyan nincs, hogy érintettek, de érinthetetlenek

Állítása szerint ezt nem politikai bosszúból mondja, hanem az összefonódások és a korrupció miatt. „Csak azok kerülhetik el a felelősségre vonást, akik nem érintettek. Olyan, hogy érintettek, de mégis érinthetetlenek, nem fordulhat elő” – hangsúlyozta Radnai. Szerinte ez nemcsak a fideszesekre vonatkozik. „A jövőre nézve, ha nincs meg a tisztítási folyamat, akkor nem beszélhetünk rendszerváltásról. Ezt vállaltuk” – fogalmazott.

A Fidesz elnökségének kétharmadát is elvihetik vezetőszáron

Szatmáry Kristóf, a Fidesz elnökségi tagja, budapesti elnök az egyik tusványosi kerekasztal-beszélgetésen azt mondta, a párt szerdai elnökségi ülésén szó volt arról, hogy rendőrségi eljárások indulhatnak fideszes politikusok ellen. Azt mondta, az ülésen elhangzott, hogy mindenki készüljön arra, hogy fél év múlva az elnökségben ülő emberek kétharmadát elvihetik vezetőszáron.

Az ellenzéki politikus a 444-nek erről azt nyilatkozta:

belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom, ha törik, ha szakad, végig akar menni. A cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felsővezetését és alsóbb szintű politikusait is.

Ughy Attila és Bús Balázs esete jól mutatja, hogy indokolatlan módon, látványosan bevisznek embereket csak azért, hogy a feszültséget fenntartsák.

Az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel.

„Magyar Péter már volt kormánytagok bebörtönzésére ad utasítást”

Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter Hankó Balázs volt kulturális miniszternek üzent ma: „néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de a tettei következményét senki nem kerülheti el” – közölte a miniszterelnök, arra utalva, hogy az NKA-ügyben hetedik gyanúsítottként őrizetbe vették Hankó korábbi kabinetfőnökét, Konczos Nórát.