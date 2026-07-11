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Radnai Márk: Nincs személyes problémám az Origóval – videó

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Radnai Márk: Nincs személyes problémám az Origóval – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, a Tisza Párt alelnökének az EFOTT-on sikerült néhány kérdést feltennie az Origónak. Radnai Márk már az elején jelezte, nem szívesen áll szóba lapunkkal.
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Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztost, a Tisza Párt alelnökét az EFOTT-on kérdezte az Origo. Radnai már az elején jelezte, nem szívesen áll szóba lapunkkal.

Radnai Márk
Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke Fotó: Radnai Márk/Facebook

A fesztivál résztvevőinek egyébként azt üzente, vigyázzanak egymásra, használják ki, hogy fiatalok, lesznek olyan élethelyzetek, amikor már nem tudnak egy hetet eltölteni egy fesztiválon, valamint igyanak sokat és vigyázzanak a hőséggel. Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz a Tisza Szigetek sorsa, azt válaszolta: ez nem témája a fesztiválnak, de bízik benne, hogy „hamarosan lesz vezető, és mindent megteszünk azért, hogy ez a közösség egyben legyen, ez Magyarország legnagyobb mozgalma és közössége, és nekik köszönhetjük, hogy változás következett be április 12-én, úgyhogy a szigetek az első helyen vannak.”

Radnai Márk előbb visszakérdezett, majd lejáratásról beszélt 

Arra a kérdésünkre, hogy miért nem akar az Origónak nyilatkozni, előbb visszakérdezett riporterünknél, vajon mi lehet az oka, és neki mi a személyes véleménye erről. Végül azt mondta: sokáig nem olvasta lapunkat, aztán volt egy hír arról, hogy bejelentették, Kapitány István lesz a gazdasági miniszter, „és akkor megnéztem, hogy mi van a Mandineren meg az Origón, és így végigolvastam, és azt a mennyiségű hazugságot, amit láttam, úgy, hogy ismerem az Istvánt személyesen, és azt láttam, hogy semmi másról nem szól, mint a lejáratásról. Én nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, de ha ki van forgatva, vagy megpróbálják dezinformálni az embereket, az nem egy jó dolog, és ezt a választók észrevették. Ez az oka, nem személyes problémám van vele” – tette hozzá.

Mint arról egyébként az Origo beszámolt, Radnai Márk a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona. 

 

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