Nagy átszervezés a rendőrségnél, több vezetőt is lecserélt a belügyminiszter

A Belügyminisztérium közleménye szerint Pósfai Gábor több kinevezésről, felmentésről és megbízásról határozott.

A rendőrség több vezetőjét is lecserélte a belügyminiszter

Fotó: Faebook/Pósfai Gábor

Budapestet és több vármegyét is érintik a változások

A miniszter július 16-i hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki Budapest rendőrfőkapitányává.

Az Országos Rendőr-főkapitányságon is vezetőváltás történt: Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesi kinevezését július 15-i hatállyal visszavonták, helyére július 16-tól Plánk Róbert rendőr ezredes kerül.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot bízták meg.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság éléről távozik Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, a feladatokat július 16-tól Kálmán Zsolt rendőr ezredes látja el.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetését a jövőben Molnár Gábor rendőr dandártábornok, Somogy vármegye korábbi rendőrfőkapitánya veszi át, miután Dékány Balázs rendőr dandártábornok vezetői kinevezését visszavonták.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság élén is változás történik: Fekete Géza György rendőr alezredes megbízása megszűnik, helyére július 16-tól Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezik ki.

Más rendvédelmi szerveknél is történtek kinevezések

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint Orosz László nemzetbiztonsági alezredes lett a Nemzeti Információs Központ főigazgatója július 14-i hatállyal, egyidejűleg nemzetbiztonsági ezredessé léptették elő.

A miniszter Varga Mihály Vilmos rendőr alezredest a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójává nevezte ki, akit egyben rendőr ezredessé is előléptette.

Emellett Matuska Zoltán tűzoltó ezredes veszi át a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetését július 15-i hatállyal.