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Magyar Pétert mégis a TEK védi

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Magyar Péter

Magyar Péter Romsics Ignáccal is tárgyalt, aki alkalmatlannak tartja magát államfőnek

45 perce
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Polgár Judit visszalépése után több név is felmerült a köztársasági elnöki pozícióra. Egyikük Romsics Ignác történész, aki májusban még úgy nyilatkozott, hogy nemet mondana egy ilyen felkérésre.
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Romsics Ignác történésszel találkozott Magyar Péter miniszterelnök és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem kizárt, hogy a találkozón téma volt a köztársasági elnöki jelölés is, hiszen a közösségi médiában már felmerült a történész neve a Tisza Párt lehetséges jelöltjei között.

Romsics Ignác történész Magyar Péter miniszterelnökkel és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
Romsics Ignác történész Magyar Péter miniszterelnökkel és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel (Forrás: Facebook)

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet. Köszönjük az élményt! És a könyvet is

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Újabb nevek Polgár Judit után

Mint megírtuk, Magyar Péter eredetileg Polgár Juditot szerette volna felkérni köztársasági elnöknek, miután Sulyok Tamást egyetlen mondattal távolították el a tisztségből az Alaptörvény tizenhetedik módosítása keretében. A felvetés nagy vitát váltott ki a nemzetközi sakknagymester közjogi járatlansága és a beígért konzultáció elmaradása miatt, végül Polgár Judit visszautasította a felkérést.

A miniszterelnök közösségi oldalán a hozzászólók több nevet is megemlítettek lehetséges jelöltként, köztük

  • Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert,
  • a Vidéki Prókátorként ismert Fülöp Botond ügyvédet,
  • Hadházy Ákos volt parlamenti képviselőt,
  • Iványi Gábor metodista lelkészt és
  • Romsics Ignác történészt is.

Romsics Ignác májusban még azt mondta: nem vállalná

Romsics Ignác határozott nemmel válaszolt májusban Veiszer Alinda műsorában arra a kérdésre, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót. Szerinte nem lenne alkalmas a tisztségre, mert egyrészt, „öreg”, másrészt nem rendelkezik olyan társadalmi és politikai beágyazottsággal, amire szükség lenne.

– Egy köztársasági elnöknek mérsékletre kell inteni. Nem nekem való, nem olyan habitus vagyok, fel sem merül, az egész életemet könyvek között töltöttem – jelentette ki a történész.

Azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, akinek van önsúlya. Aki nem attól kap tekintélyt, hogy őt megszavazzák, hanem anélkül is valaki, tehát anélkül is tudják róla, hogy ő kicsoda, és egyfajta konszenzus övezi a személyét

– idézte Romsics Ignác nyilatkozatát a Telex.

A huszadik századi magyar történelem szakértője

A Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja 1951. március 30-án született Homokmégyen. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE BTK-n szerzett diplomát. Oktatott az ELTE újkori magyar történeti tanszékén, az Indianai Egyetem magyar tanszékén, a Szegedi Tudományegyetem új és legújabbkori magyar történeti tanszékén és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetében is.

A Magyarságkutató Intézetnél igazgatóhelyettesként, a Magyar Történelmi Társulatnál főtitkárként dolgozott, és részt vett a Rubicon, a Századok és a The Hungarian Quarterly szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában. A BBC History történelmi magazin főszerkesztője volt.

Romsics Ignác fő kutatási területe a huszadik század magyar politikatörténete,

fontos munkája a Magyarország története a XX. században című monográfia. Átfogó történelmi könyve, a Magyarország története

2017-ben jelent meg.

Nős, fia Romsics Gergely történész.

 

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