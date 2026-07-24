Magyar Péter Romsics Ignáccal is tárgyalt, aki alkalmatlannak tartja magát államfőnek

Romsics Ignác történésszel találkozott Magyar Péter miniszterelnök és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nem kizárt, hogy a találkozón téma volt a köztársasági elnöki jelölés is, hiszen a közösségi médiában már felmerült a történész neve a Tisza Párt lehetséges jelöltjei között.

Romsics Ignác történész Magyar Péter miniszterelnökkel és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel (Forrás: Facebook)

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet. Köszönjük az élményt! És a könyvet is

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Újabb nevek Polgár Judit után

Mint megírtuk, Magyar Péter eredetileg Polgár Juditot szerette volna felkérni köztársasági elnöknek, miután Sulyok Tamást egyetlen mondattal távolították el a tisztségből az Alaptörvény tizenhetedik módosítása keretében. A felvetés nagy vitát váltott ki a nemzetközi sakknagymester közjogi járatlansága és a beígért konzultáció elmaradása miatt, végül Polgár Judit visszautasította a felkérést.

A miniszterelnök közösségi oldalán a hozzászólók több nevet is megemlítettek lehetséges jelöltként, köztük

Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert,

a Vidéki Prókátorként ismert Fülöp Botond ügyvédet,

Hadházy Ákos volt parlamenti képviselőt,

Iványi Gábor metodista lelkészt és

Romsics Ignác történészt is.

Romsics Ignác májusban még azt mondta: nem vállalná

Romsics Ignác határozott nemmel válaszolt májusban Veiszer Alinda műsorában arra a kérdésre, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót. Szerinte nem lenne alkalmas a tisztségre, mert egyrészt, „öreg”, másrészt nem rendelkezik olyan társadalmi és politikai beágyazottsággal, amire szükség lenne.

– Egy köztársasági elnöknek mérsékletre kell inteni. Nem nekem való, nem olyan habitus vagyok, fel sem merül, az egész életemet könyvek között töltöttem – jelentette ki a történész.

Azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, akinek van önsúlya. Aki nem attól kap tekintélyt, hogy őt megszavazzák, hanem anélkül is valaki, tehát anélkül is tudják róla, hogy ő kicsoda, és egyfajta konszenzus övezi a személyét

– idézte Romsics Ignác nyilatkozatát a Telex.