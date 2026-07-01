Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Csernus Mariann, Kossuth-díjas színésznő

Sport

Mindenkit átvert a FIFA? Botrány robbant ki a Mexikó-Ecuador meccs miatt

Országgyűlés

Tovább zakatol a törvénygyár, jövő héten is ülésezik a T. Ház

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza-kormány nevében rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és keddre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OrszággyűlésRuff Bálintrendkívüli ülés

Jövő héten is rendkívüli ülést tarthat a parlament; Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozta Forsthoffer Ágnes házelnöknél, hogy az Országgyűlés hétfőn és kedden is üljön össze. 

Sűrű napok elé néz az Országgyűlés: újabb rendkívüli ülést kezdeményezett a miniszterelnök helyettese (Fotó: Facebook)
Sűrű napok elé néz az Országgyűlés: újabb rendkívüli ülést kezdeményezett a miniszterelnök helyettese (Fotó: Facebook)

Az Országgyűlés rendkívüli ülésén több törvényjavaslatot is tárgyalnának

A két legfontosabb törvényjavaslat, ami a T. Ház elé kerül: a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerének a felfüggesztése, valamint ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tévő törvényjavaslat.

Az indokolás szerint a benyújtott előterjesztések sürgős tárgyalása szükséges a kormányzati feladatok hatékonyabb végrehajtásához, az uniós források mielőbbi felhasználásához, valamint a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos fontos szabályozás felülvizsgálata miatt. 

Mint arról az Origo korábban beszámolt, bár az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, ezen a héten is rendkívüli ülést tartott a parlament hétfőn és kedden: megszavazták egyebek között a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesteri fizetések befagyasztását. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!