Tovább zakatol a törvénygyár, jövő héten is ülésezik a T. Ház

Jövő héten is rendkívüli ülést tarthat a parlament; Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozta Forsthoffer Ágnes házelnöknél, hogy az Országgyűlés hétfőn és kedden is üljön össze.

Sűrű napok elé néz az Országgyűlés: újabb rendkívüli ülést kezdeményezett a miniszterelnök helyettese (Fotó: Facebook)

Az Országgyűlés rendkívüli ülésén több törvényjavaslatot is tárgyalnának

A két legfontosabb törvényjavaslat, ami a T. Ház elé kerül: a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerének a felfüggesztése, valamint ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tévő törvényjavaslat.

Az indokolás szerint a benyújtott előterjesztések sürgős tárgyalása szükséges a kormányzati feladatok hatékonyabb végrehajtásához, az uniós források mielőbbi felhasználásához, valamint a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásával kapcsolatos fontos szabályozás felülvizsgálata miatt.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, bár az Országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, ezen a héten is rendkívüli ülést tartott a parlament hétfőn és kedden: megszavazták egyebek között a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a polgármesteri fizetések befagyasztását.