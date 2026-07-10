Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eldőlt: jöhet a Magyarországnak járó uniós pénz

Rendkívüli

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, jóváhagyta az Európai Bizottság

Ruszin-Szendi Romulusz

Három év után ismét ejtőernyős ugrást hajtott végre Ruszin-Szendi Romulusz

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hosszabb kihagyás után ismét katonai kiképzésen vett részt a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz elméleti és gyakorlati tudását is felfrissítette, majd három év szünetet követően újra ejtőernyős ugrást hajtott végre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romuluszejtőernyős ugráshonvédelmi miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Szandaszőlősi repülőtéren hajtott végre bekötött körkupolás ejtőernyős ugrást, három év kihagyást követően. 

Az ugrást Ruszin-Szendi Romulusz ismeretfelújító képzés és szimulátoros gyakorlatok után teljesítette Fotó: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
Az ugrást Ruszin-Szendi Romulusz ismeretfelújító képzés és szimulátoros gyakorlatok után teljesítette
Fotó: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a felkészítés során elméleti vizsgát tett, elvégezte a szükséges szimulátoros gyakorlatokat, valamint a kiképzés gyakorlati elemeit is teljesítette, mielőtt ismét végrehajtotta az ugrást.

A közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy három év után tért vissza a repülőtérre, és kíváncsian várta, mennyire sikerül felidéznie a korábban megszerzett ismereteket.

 Jelentem, ma újra eggyel több ejtőernyős katonája van Magyarországnak.

– írta a videóhoz Ruszin-Szendi.

Hozzátette, köszönetet mond mindazoknak, akik korábban kiképezték, illetve akik a mostani ismeretfelújító képzés során segítették a hosszabb kihagyás utáni első ugrását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!