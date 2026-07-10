Három év után ismét ejtőernyős ugrást hajtott végre Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Szandaszőlősi repülőtéren hajtott végre bekötött körkupolás ejtőernyős ugrást, három év kihagyást követően.

Az ugrást Ruszin-Szendi Romulusz ismeretfelújító képzés és szimulátoros gyakorlatok után teljesítette

Fotó: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a felkészítés során elméleti vizsgát tett, elvégezte a szükséges szimulátoros gyakorlatokat, valamint a kiképzés gyakorlati elemeit is teljesítette, mielőtt ismét végrehajtotta az ugrást.

A közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy három év után tért vissza a repülőtérre, és kíváncsian várta, mennyire sikerül felidéznie a korábban megszerzett ismereteket.

Jelentem, ma újra eggyel több ejtőernyős katonája van Magyarországnak.

– írta a videóhoz Ruszin-Szendi.

Hozzátette, köszönetet mond mindazoknak, akik korábban kiképezték, illetve akik a mostani ismeretfelújító képzés során segítették a hosszabb kihagyás utáni első ugrását.