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Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz új jogszabály megjelenéséről számolt be – fontos változás jön

26 perce
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Új jogszabály jelent meg, amely lehetővé teheti a korábban szolgálati viszonyukat elvesztő katonák visszatérését a Magyar Honvédséghez. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a szabályozás megteremti a jogi alapot az érintettek újbóli szolgálatba állásához, amennyiben megfelelnek a feltételeknek. A honvédelmi miniszter azt is bejelentette, hogy augusztus 1-jén tájékoztatót tartanak az érintettek számára.
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Ruszin-Szendi Romuluszmagyar katonákMagyar Honvédség

Megjelent az a jogszabály, amely jogi lehetőséget teremt arra, hogy a korábban elbocsátott katonák ismét szolgálatba állhassanak a Magyar Honvédségnél. Erről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán számolt be.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az új jogszabály megteremti a korábban elbocsátott katonák visszatérésének jogi lehetőségét Fotó: Hatlaczki Balazs
Ruszin-Szendi Romulusz szerint az új jogszabály megteremti a korábban elbocsátott katonák visszatérésének jogi lehetőségét
Fotó: Hatlaczki Balazs

Bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi kormány politikai és személyes megfontolások miatt olyan katonákat távolított el a honvédségtől, akik hosszú éveken át szolgálták az országot.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy korábban vezérkari főnökként a végsőkig kiállt az érintett katonák mellett, ami miatt – állítása szerint – őt is jogszerűtlenül távolították el tisztségéből.

A közlés szerint a péntek este megjelent jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy mindazok, akiket korábban méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédségtől, ismét szolgálatot vállalhassanak, amennyiben megfelelnek a szolgálati feltételeknek.

Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érintett katonákat, ahol tájékoztatást kapnak a visszatérés feltételeiről és a regisztráció menetéről.

A felhívás nemcsak a korábban elbocsátott katonáknak szól, hanem azoknak is, akik a COVID–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és ismét csatlakoznának a honvédelemhez.

A miniszter hozzátette, hogy a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később ismertetik.

 

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