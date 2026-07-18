Ruszin-Szendi Romulusz új jogszabály megjelenéséről számolt be – fontos változás jön

Megjelent az a jogszabály, amely jogi lehetőséget teremt arra, hogy a korábban elbocsátott katonák ismét szolgálatba állhassanak a Magyar Honvédségnél. Erről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán számolt be.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az új jogszabály megteremti a korábban elbocsátott katonák visszatérésének jogi lehetőségét

Fotó: Hatlaczki Balazs

Bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi kormány politikai és személyes megfontolások miatt olyan katonákat távolított el a honvédségtől, akik hosszú éveken át szolgálták az országot.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy korábban vezérkari főnökként a végsőkig kiállt az érintett katonák mellett, ami miatt – állítása szerint – őt is jogszerűtlenül távolították el tisztségéből.

A közlés szerint a péntek este megjelent jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy mindazok, akiket korábban méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédségtől, ismét szolgálatot vállalhassanak, amennyiben megfelelnek a szolgálati feltételeknek.

Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette, hogy 2026. augusztus 1-jén a Bálnában várják az érintett katonákat, ahol tájékoztatást kapnak a visszatérés feltételeiről és a regisztráció menetéről.

A miniszter hozzátette, hogy a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat később ismertetik.