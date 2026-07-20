Sakk-matt: itt a Tisza-kormány első kudarca

Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca. Volt egy terv, beleállt a miniszterelnök, ma egyhangúlag támogatta a frakció, de füstbe ment. Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így, de ez a lényegen nem változtat – reagált Török Gábor politikai elemző arra, hogy Polgár Judit nemet mondott Magyar Péternek, és nem vállalja az államfői tisztséget.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy értékelt: az, hogy Polgár Judit nem vállalta, „nekem bizonyíték arra, hogy nagyon is alkalmas lett volna a feladatra…”. Szerinte a feladat továbbra is a Tisza párt politikai felelőssége, „persze ajánlani lehet bárkit, de ne gondoljuk azt, hogy közönségszavazás lehet a megoldás”. Kiemelte, hogy olyan jelölt kell, aki „legalább tudomásul vehető” az ellenzéki, fideszes szavazók számára is.

Először reccsent meg a Tisza a választás óta, nem jött be Magyar Péter nagy stratégiája – értékelt Deák Dániel, politikai elemző. Kiemelte, hogy Polgár Judit jelölés után nemcsak számos tiszás szavazó, hanem a Tiszával szimpatizáló véleményformáló és támogató is nyilvánosan bírálták a döntést. Deák Dániel szerint a történtek azt mutatják, hogy Magyar Péter politikai mozgásterére jelentős befolyást gyakorol a mögötte álló hálózat. Ha ebben a közegben komoly ellenállás alakul ki, kénytelen visszavonulót fújni. Az elemző úgy véli, ez az eset is azt mutatja, hogy amikor nem a Fidesz bírálata, hanem saját politikai döntései kerülnek a középpontba, Magyar Péter könnyebben hibázik, és ilyenkor már a saját tábora is kritikát fogalmaz meg. A jövőben pedig ennél jóval nehezebb döntéseket kell majd meghoznia, elég csak a költségvetésre vagy az adóváltoztatásokra gondolni.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese azt közölte: Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli. Hangsúlyozta, hogy „a színjáték további felvonásaiban sem veszünk részt.”