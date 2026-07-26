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Schiffer András

Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk

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A Mi Hazánk Mozgalom bejelentette, hogy Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A párt közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésben egyelőre nem részletezte döntésének indokait.
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Schiffer Andrásalkotmánybíró-jelölésFideszTisza Pártalkotmányos válságMi Hazánk MozgalomBóka János

A Mi Hazánk Mozgalom bejelentette, hogy Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A párt közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésben egyelőre nem részletezte döntésének indokait.

Schiffer András
Schiffer Andrást jelöli a Mi Hazánk Mozgalom alkotmánybírónak, Toroczkai jelentette be (Forrás: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom)
Bóka János figyelmeztet: illegitim lehet Hende Csaba utódja

Schiffer András jelöltsége szokatlannak tűnhet

Schiffer András ügyvéd, az LMP alapítója és korábbi társelnöke, valamint volt országgyűlési képviselő. 

Bár politikai múltja és baloldali gondolkodása távol áll a Mi Hazánk radikális jobboldali irányvonalától, jogi szaktudása, következetessége és az objektivitásra való törekvése miatt a magyar közéletben egyértelműen köztiszteletnek örvend.

Schiffer az elmúlt években rendszeresen megszólalt alkotmányjogi, szuverenitási és közéleti kérdésekben, álláspontját pedig sok esetben nem pártpolitikai érdekekhez, hanem jogi és elvi szempontokhoz igazította. A Mi Hazánk jelölése ezért politikailag meglepőnek tűnhet, szakmai szempontból azonban korántsem tekinthető előzmény nélküli vagy indokolatlan döntésnek.

Komoly aggályok merültek fel a Tisza jelöltjével kapcsolatban

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Alaptörvény módosításának eredményeként a korábbi alkotmánybíró megbízatása megszűnt, helyére pedig a Tisza Párt Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli. A jelöléssel és annak időzítésével kapcsolatban azonban komoly aggályok merültek fel.

Bóka János szerint amennyiben nem ténylegesen megüresedett mandátumra választanak új alkotmánybírót, az tovább súlyosíthatja az alkotmányos válságot. 

Úgy véli, a Tisza-kormány indokolatlanul sietteti a Hende Csaba helyére kerülő alkotmánybíró megválasztását, miközben Hende eltávolításával kapcsolatban még folyamatban vannak a jogi eljárások.

Magyar Péter azonnal összemosta a Fideszt és a Mi Hazánkat 

Magyar Péter a Mi Hazánk bejelentésére reagálva azt írta: 

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt-koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”

A bejegyzés ugyanakkor elmossa a jelöléssel kapcsolatos alapvető tényt: Schiffer Andrást nem a Fidesz, hanem a Mi Hazánk jelölte alkotmánybírónak. Magyar Péter ennek ellenére egyetlen politikai tömbként próbálta feltüntetni a Mi Hazánkat, a Fideszt és a Munkáspártot.

 

 

 

 

 

 

 

 

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