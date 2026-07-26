Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk

Schiffer András jelöltsége szokatlannak tűnhet

Schiffer András ügyvéd, az LMP alapítója és korábbi társelnöke, valamint volt országgyűlési képviselő.

Bár politikai múltja és baloldali gondolkodása távol áll a Mi Hazánk radikális jobboldali irányvonalától, jogi szaktudása, következetessége és az objektivitásra való törekvése miatt a magyar közéletben egyértelműen köztiszteletnek örvend.

Schiffer az elmúlt években rendszeresen megszólalt alkotmányjogi, szuverenitási és közéleti kérdésekben, álláspontját pedig sok esetben nem pártpolitikai érdekekhez, hanem jogi és elvi szempontokhoz igazította. A Mi Hazánk jelölése ezért politikailag meglepőnek tűnhet, szakmai szempontból azonban korántsem tekinthető előzmény nélküli vagy indokolatlan döntésnek.

Dr. Schiffer Andrást jelöli a Mi Hazánk Mozgalom alkotmánybírónak. pic.twitter.com/le9lT0ztzJ — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) July 26, 2026

Komoly aggályok merültek fel a Tisza jelöltjével kapcsolatban

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Alaptörvény módosításának eredményeként a korábbi alkotmánybíró megbízatása megszűnt, helyére pedig a Tisza Párt Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli. A jelöléssel és annak időzítésével kapcsolatban azonban komoly aggályok merültek fel.

Bóka János szerint amennyiben nem ténylegesen megüresedett mandátumra választanak új alkotmánybírót, az tovább súlyosíthatja az alkotmányos válságot.

Úgy véli, a Tisza-kormány indokolatlanul sietteti a Hende Csaba helyére kerülő alkotmánybíró megválasztását, miközben Hende eltávolításával kapcsolatban még folyamatban vannak a jogi eljárások.

Magyar Péter azonnal összemosta a Fideszt és a Mi Hazánkat

Magyar Péter a Mi Hazánk bejelentésére reagálva azt írta:

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt-koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”

A bejegyzés ugyanakkor elmossa a jelöléssel kapcsolatos alapvető tényt: Schiffer Andrást nem a Fidesz, hanem a Mi Hazánk jelölte alkotmánybírónak. Magyar Péter ennek ellenére egyetlen politikai tömbként próbálta feltüntetni a Mi Hazánkat, a Fideszt és a Munkáspártot.