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Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

Schmidt Mária

Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Névtelen feljelentés alapján három rendőr jelent meg szombat este a Terror Háza Múzeumban, mert a bejelentő szerint iratmegsemmisítés zajlott az épületben. Schmidt Mária főigazgató úgy véli, az intézkedés célja a megfélemlítés lehetett.
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Schmidt MáriaTisza PártrendőrmegfélemlítésTerror Háza MúzeumMagyar Péter

Schmidt Mária beszámolója szerint szombaton este fél kilenckor három rendőr jelent meg a Terror Háza Múzeumban egy iratmegsemmisítésről szóló feljelentésre hivatkozva. A főigazgató azt írta a Mandineren, hogy az egyenruhások távoztak, miután meggyőződtek arról, hogy az őrökön kívül senki sem tartózkodik az épületben. 

Schmidt Mária
Schmidt Mária szerint megfélemlítési szándékkal jelentek meg a rendőrök a múzeumnál (Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum)

Nyilvánvaló, hogy megfélemlítési szándékkal jöttek” 

– fogalmazott.

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Schmidt Mária szerint nem történhetett iratmegsemmisítés

A főigazgató közölte, nem tudja, valóban érkezett-e „fontos és megbízható” feljelentés, vagy a rendőrök más okból jelentek meg a múzeumban. 

Iratmegsemmisítés nem zajlott, ráadásul a hivatalos ügyeket számítógépes rendszeren keresztül intézik, a jegypénztár és az ajándékbolt pénztárgépei pedig közvetlenül kapcsolódnak a NAV rendszeréhez.

Schmidt Mária azt is megkérdőjelezte, milyen jogszabályba ütközne személyes feljegyzések vagy vázlatok megsemmisítése. Írásában az esetet a Tisza-kormány politikai gyakorlatával kapcsolta össze, és úgy vélekedett, hogy a politikai ellenfelekkel szembeni fellépést nyugati mintákra hivatkozva próbálják igazolni.

A főigazgató kitért a volt köztársasági elnök leváltására is, amelyért Magyar Pétert és politikai közösségét tette felelőssé. Végül Radnai Márk azon kijelentésére reagált, amely szerint a politikai vita nem szolgálhat ürügyként a tisztelet eltiprására. Schmidt Mária erre egyetlen kérdéssel válaszolt: 

Tiszteletet? Ki iránt?”

 

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