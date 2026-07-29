Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

Schmidt Mária beszámolója szerint szombaton este fél kilenckor három rendőr jelent meg a Terror Háza Múzeumban egy iratmegsemmisítésről szóló feljelentésre hivatkozva. A főigazgató azt írta a Mandineren, hogy az egyenruhások távoztak, miután meggyőződtek arról, hogy az őrökön kívül senki sem tartózkodik az épületben.
Nyilvánvaló, hogy megfélemlítési szándékkal jöttek”
– fogalmazott.
Schmidt Mária szerint nem történhetett iratmegsemmisítés
A főigazgató közölte, nem tudja, valóban érkezett-e „fontos és megbízható” feljelentés, vagy a rendőrök más okból jelentek meg a múzeumban.
Iratmegsemmisítés nem zajlott, ráadásul a hivatalos ügyeket számítógépes rendszeren keresztül intézik, a jegypénztár és az ajándékbolt pénztárgépei pedig közvetlenül kapcsolódnak a NAV rendszeréhez.
Schmidt Mária azt is megkérdőjelezte, milyen jogszabályba ütközne személyes feljegyzések vagy vázlatok megsemmisítése. Írásában az esetet a Tisza-kormány politikai gyakorlatával kapcsolta össze, és úgy vélekedett, hogy a politikai ellenfelekkel szembeni fellépést nyugati mintákra hivatkozva próbálják igazolni.
A főigazgató kitért a volt köztársasági elnök leváltására is, amelyért Magyar Pétert és politikai közösségét tette felelőssé. Végül Radnai Márk azon kijelentésére reagált, amely szerint a politikai vita nem szolgálhat ürügyként a tisztelet eltiprására. Schmidt Mária erre egyetlen kérdéssel válaszolt:
Tiszteletet? Ki iránt?”