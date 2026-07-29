Rendőrök vonultak ki a Terror Házához – Schmidt Mária megfélemlítésről beszél

Schmidt Mária szerint nem történhetett iratmegsemmisítés

A főigazgató közölte, nem tudja, valóban érkezett-e „fontos és megbízható” feljelentés, vagy a rendőrök más okból jelentek meg a múzeumban.

Iratmegsemmisítés nem zajlott, ráadásul a hivatalos ügyeket számítógépes rendszeren keresztül intézik, a jegypénztár és az ajándékbolt pénztárgépei pedig közvetlenül kapcsolódnak a NAV rendszeréhez.

Schmidt Mária azt is megkérdőjelezte, milyen jogszabályba ütközne személyes feljegyzések vagy vázlatok megsemmisítése. Írásában az esetet a Tisza-kormány politikai gyakorlatával kapcsolta össze, és úgy vélekedett, hogy a politikai ellenfelekkel szembeni fellépést nyugati mintákra hivatkozva próbálják igazolni.

A főigazgató kitért a volt köztársasági elnök leváltására is, amelyért Magyar Pétert és politikai közösségét tette felelőssé. Végül Radnai Márk azon kijelentésére reagált, amely szerint a politikai vita nem szolgálhat ürügyként a tisztelet eltiprására. Schmidt Mária erre egyetlen kérdéssel válaszolt: