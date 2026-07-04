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rágalmazás

Bíróság elé kerülnek Semjén Zsolt rágalmazói a Zsolti bácsi ügy miatt

1 órája
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Rágalmazási perek indulnak Tordai Bence, Szabó Tímea és Somogyi András ellen, miután Semjén Zsolt több, nagy elérésű közösségi médiás és nyilvános kijelentés miatt jogi eljárást kezdeményezett. Az érintettek a Zsolti bácsi ügy kapcsán tett megnyilvánulásaikban összefüggésbe hozták Semjén Zsoltot Zsolti bácsi személyével, így a KDNP elnöke megtette a szükséges jogi lépéseket.
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Semjén Zsolt indítványozására több személy is bíróság elé állhat rágalmazás miatt a Zsolti bácsi-ügyként ismertté vált pedofilbotrány kapcsán tett nyilvános kijelentések miatt. A rágalmazási ügyek tárgyalása hétfőn kezdődik a Budai Központi Kerületi Bíróságon.

Többeket beperelt rágalmazásért Semjén Zsolt (Fotó: Pacific Press)
Többeket beperelt rágalmazásért Semjén Zsolt (Fotó: Pacific Press)

Semjén Zsolt nem hagyta válasz nélkül a rágalmakat

A politikus több baloldali szereplőt is bíróság elé citált az úgynevezett Zsolti bácsi-ügy kapcsán elkövetett rágalmazás miatt. 

A Párbeszéd egykori képviselője, Tordai Bence saját oldalán ismerte el, hogy a KDNP elnöke azért indított ellene eljárást, mert egy tömegeket elérő posztban a politikust egy pedofil bűnözővel próbálta összefüggésbe hozni.

Ugyancsak meg kell jelennie a bíróságon Szabó Tímeának, a Párbeszéd másik korábbi országgyűlési képviselőjének.

 A politikus a Facebookon határozottan tagadta a rágalmazás vétségét, és ígérte, hogy a tárgyaláson bizonyítani is fogja ártatlanságát – miközben közben újabb támadást indított Semjén Zsolt és pártja ellen.

Semjén Zsolt beperelte a balliberális humoristát, Somogyi Andrást is. Ő a botrányra reagálva azt állította posztjában, hogy a „NER propaganda” miatt két év börtönnel fenyegetik, majd cinikusan megjegyezte: vicces, hogy ő kerül hamarabb a bíróság elé, mint „Zsolti bácsi és a pedofil haverjai”.

Az ügyek érdemi tárgyalása hétfőn veszi kezdetét a Budai Központi Kerületi Bíróságon.

 

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