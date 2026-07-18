Sulyok Tamás úgy fogalmazott, hogy az elfogadott módosítás „az alkotmányos elveket sértő”, ugyanakkor az államfőnek nincs jogi lehetősége annak megakadályozására.

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, megszűnik köztársasági elnöki megbízatása

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

„Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után eleget teszek” – mondta.

Az államfő szerint ha az erőpolitizálás háttérbe szorítja a jog korlátait, annak beláthatatlan következményei lehetnek Magyarország számára. Hangsúlyozta, hogy szerinte a köztársasági elnöki intézményt érő változás a rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példátlan.

Sulyok Tamás kijelentette: aláírása egyben annak jele, hogy végig megtartotta az Alaptörvényben foglalt kötelezettségeit, ugyanakkor szerinte a döntés bizonyítja azt is, hogy „a jogállamot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták”.

Az Országgyűlés kormánypárti többsége a héten fogadta el az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely több kérdés mellett a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetéséről is rendelkezik. Az államfőnek az elfogadott módosítás aláírására öt nap állt rendelkezésére.

Sulyok Tamás szerint a döntésért kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli a felelősség. Úgy véli, hogy a módosítással megszűnt a köztársasági elnöki intézmény rendszerváltás óta változatlan legitimitása, és Magyarország következő államfője egy olyan elnök helyébe lép majd, akit szerinte alkotmányos értékeket sértő eljárással mozdítottak el.

Az államfő szerint a köztársasági elnöki intézmény ezzel kiszolgáltatottabbá válik a végrehajtó hatalomnak és a politikának, valamint elveszítheti korábbi közjogi szerepét.

Beszéde végén Sulyok Tamás arról beszélt, hogy a hithez és az igazsághoz való ragaszkodás szerinte az egyetlen út, amelyet minden körülmények között érdemes követni.

„Becsüljük meg mindazt, ami összetart bennünket! Szeressük Magyarországot!” – zárta beszédét a köztársasági elnök.