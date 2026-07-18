Megérkezett Magyar Péter válasza: kiderült, mikor szűnik meg Sulyok Tamás megbízatása

Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek – jelentette ki közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a héten az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek egyik legfőbb eleme, hogy megszünteti Sulyok Tamás köztársasági elnöki tisztségét.

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Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Az államfőnek az elfogadott módosítás aláírására öt nap állt rendelkezésére, a határidő ma, szombaton járt le. Sulyok Tamás végül videóüzenetben bejelentette, aláírta az alaptörvény-módosítást. – Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után, eleget teszek – jelentette ki Sulyok Tamás.

Magyar Péter bejegyzésében kifejtette, mit történik majd ezután: mivel Sulyok aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0:00 órától megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása.

Onnantól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

Szerinte Sulyok lemondásával „felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás”, megalakulhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal és életbe lép az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátozása.

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Magyar Péter egy videót is feltöltött, amelyben megígérte, hogy a jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a Parlament hozza meg. – A jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg – mondta. Elmondása szerint biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és a haza méltó képviseletére.

A miniszterelnök üzent azoknak is, akik szerint Sulyok Tamást az elmúlt hónapokban „élesen” kritizálta. – Nekik azt tudom mondani, hogy nem magam miatt tettem. Azokért az áldozatokért tettem, akik ma végre túlélőnek nevezhetik magukat. Azokért a gyerekekért tettem, akiket a gyermekvédelmi rendszerekben magukra hagytak – bizonygatta.