Megérkezett Magyar Péter válasza: kiderült, mikor szűnik meg Sulyok Tamás megbízatása

Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek – jelentette ki közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a héten az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek egyik legfőbb eleme, hogy megszünteti Sulyok Tamás köztársasági elnöki tisztségét.
Az államfőnek az elfogadott módosítás aláírására öt nap állt rendelkezésére, a határidő ma, szombaton járt le. Sulyok Tamás végül videóüzenetben bejelentette, aláírta az alaptörvény-módosítást. – Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után, eleget teszek – jelentette ki Sulyok Tamás.
Magyar Péter bejegyzésében kifejtette, mit történik majd ezután: mivel Sulyok aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0:00 órától megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása.
Onnantól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.
Szerinte Sulyok lemondásával „felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás”, megalakulhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal és életbe lép az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátozása.
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Magyar Péter egy videót is feltöltött, amelyben megígérte, hogy a jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a Parlament hozza meg. – A jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg – mondta. Elmondása szerint biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és a haza méltó képviseletére.
A miniszterelnök üzent azoknak is, akik szerint Sulyok Tamást az elmúlt hónapokban „élesen” kritizálta. – Nekik azt tudom mondani, hogy nem magam miatt tettem. Azokért az áldozatokért tettem, akik ma végre túlélőnek nevezhetik magukat. Azokért a gyerekekért tettem, akiket a gyermekvédelmi rendszerekben magukra hagytak – bizonygatta.