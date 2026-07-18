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Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, megszűnik köztársasági elnöki megbízatása

országgyűlés

Bóka János szerint „hosszú és sötét árnyékot vet” Magyarországra az Alaptörvény módosítása

43 perce
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A magyar közjogi rendszer egyik legjelentősebb változása következett be, miután megszületett az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló döntés. Sulyok Tamás szombaton aláírta a módosítást, amely megszünteti köztársasági elnöki megbízatását, miközben Bóka János szerint a változtatás „hosszú és sötét árnyékot vet hazánkra”.
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Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely megszünteti hivatalban lévő köztársasági elnöki megbízatását. Az államfő döntésére reagálva Bóka János azt írta, hogy a változtatás „hosszú és sötét árnyékot vet hazánkra”, és méltatta Sulyok Tamás eddigi szolgálatát.

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, Bóka János szerint sötét korszak kezdődhet
Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását, Bóka János szerint sötét korszak kezdődhet Forrás: Facebook

Sulyok Tamás szombaton videóüzenetben közölte, hogy jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz alkotmányos kötelezettségének, és aláírja az Országgyűlés által elfogadott Alaptörvény-módosítást.

Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módosítást „az alkotmányos elveket sértőnek” tartja, azonban nincs lehetősége arra, hogy megakadályozza az Országgyűlés alkotmánymódosító hatalommal elfogadott döntését.

Sulyok Tamás szerint példátlan változás történt a rendszerváltás óta

A köztársasági elnök beszédében arról beszélt, hogy egész életét meghatározta a jog tisztelete, ügyvédként, alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként és államfőként is.

Sulyok Tamás szerint a jogállamiság lényege a jog uralma az önkény felett, és ha az erőpolitizálás háttérbe szorítja a jog korlátait, annak beláthatatlan következményei lehetnek Magyarország számára.

Az államfő úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnöki intézményt érintő változás a rendszerváltás utáni magyar demokrácia 36 éve alatt példátlan.

Szerinte az Alaptörvény módosítása töréspontot jelent a magyar alkotmányos demokráciában, és olyan negatív precedenst teremt, amely sérti a demokrácia, a jogállamiság és a hatalmi ágak megosztásának elveit.

Sulyok Tamás kijelentette: aláírása annak jele, hogy köztársasági elnökként mindvégig megtartotta az Alaptörvényben foglalt kötelezettségeit, ugyanakkor szerinte bizonyítja azt is, hogy a jogállamiságot és a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megsértették.

Bóka János: az Alaptörvény módosítása hosszú és sötét árnyékot vet hazánkra

Sulyok Tamás döntésére Bóka János is reagált közösségi oldalán. A politikus azt írta, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosítása „hosszú és sötét árnyékot vet hazánkra”.

Bóka János bejegyzésében az államfő azon szavait idézte, amelyek szerint a módosítás „maradandó bizonyítéka annak is, hogy a szabad társadalom alapértékeit, a jogállamot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták”.

A politikus hozzátette:

„Köszönöm az 1990-es rendszerváltás utáni Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökének szolgálatát!”

 

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