A módosítást a Magyar Közlöny 92. száma tartalmazza. A változás július 19-én lép hatályba, így ezt követően Sulyok Tamás már nem tölti be a köztársasági elnöki tisztséget.

Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, megjelent az Alaptörvény módosítása a Magyar Közlönyben

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Kihirdették az Alaptörvény módosítását

Sulyok Tamás szombaton jelentette be, hogy aláírja az Országgyűlés által elfogadott Alaptörvény-módosítást. Az államfő közlése szerint döntését jogi lehetőségeinek és lelkiismeretének alapos mérlegelése után hozta meg.

A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a változtatással. Szerinte a módosítás alkotmányos szempontból súlyos kérdéseket vet fel, azonban az alkotmánymódosító hatalommal elfogadott döntéssel szemben nem rendelkezett olyan jogi eszközzel, amellyel azt megakadályozhatta volna.

A kihirdetett jogszabály értelmében az államfői feladatokat ideiglenesen az Országgyűlés elnöke látja majd el.

Több más törvényt is kihirdetett az államfő

Sulyok Tamás megbízatásának megszűnése előtt még több elfogadott jogszabályt is kihirdetett. A Magyar Közlöny 91. számában három törvény és egy kormányrendelet jelent meg.

A kihirdetett jogszabályok között szerepel az extraprofitadóról szóló szabályozás módosítása, amely a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadó rendszerét érinti.

Szintén megjelent a magyar–szlovák megállapodás a MOL Dunai Olajfinomítója és a Slovnaft olajfinomítója közötti új, Százhalombatta és Ipolyság között épülő összekötővezeték létrehozásáról.

A harmadik törvény az egészségbiztosítást érintő egyedi méltányossági ügyek elbírálását rendezi újra. A jövőben ezeket az ügyeket egységesen állami szerv bírálja el.

A jogszabályok kihirdetésével az eddig elfogadott törvények mind megjelentek, így az ideiglenesen eljáró államfőnek csak az újabb parlamenti döntések után lehet további feladata.