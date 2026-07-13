Ismét rendkívüli ülést tart a parlament, eldől Sulyok Tamás sorsa

Ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hívtak össze még múlt héten, július 13–14-re. Indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény 17. módosításáról szóló, Sulyok Tamás elmozdítását is célzó javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.

A Tisza új Alaptörvény-módosításával megszűnik Sulyok Tamás megbízatása (Forrás: Facebook)

A Ruff Bálint által benyújtott dokumentum indítványai között nemcsak az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása szerepel, más törvényekről, törvénymódosításokról is tárgyalnak majd, többek között

a magyar–szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról,

a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról,

a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztésről.

Ezeken felül tárgyalnak majd a szifiliszfertőzések adatkezelésével összefüggő egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításról, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények megváltoztatásáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról – ennek központi eleme a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség rendőrségbe történő beolvadása.

Mit tartalmaz az Alaptörvény-módosítás?

Emlékezetes, Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, melynek főbb pontjai:

megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése.

Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.