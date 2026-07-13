Ismét rendkívüli ülést tart a parlament, eldől Sulyok Tamás sorsa

Ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyet Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére hívtak össze még múlt héten, július 13–14-re. Indoklása szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény 17. módosításáról szóló, Sulyok Tamás elmozdítását is célzó javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.
A Ruff Bálint által benyújtott dokumentum indítványai között nemcsak az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása szerepel, más törvényekről, törvénymódosításokról is tárgyalnak majd, többek között
- a magyar–szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról,
- a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról,
- a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztésről.
Ezeken felül tárgyalnak majd a szifiliszfertőzések adatkezelésével összefüggő egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításról, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények megváltoztatásáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról – ennek központi eleme a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség rendőrségbe történő beolvadása.
Mit tartalmaz az Alaptörvény-módosítás?
Emlékezetes, Magyar Péter még július elején nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, melynek főbb pontjai:
- megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,
- a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
- a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
- legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
- az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
- a sarkalatos törvények körének szűkítése.
Az Alaptörvény-módosítást több szakértő és fideszes politikus is bírálta, egy tüntetést is tartottak múlt csütörtökön a Sándor-palotánál, amely a „Stop Önkény!” elnevezést kapta. Magyar Péter Törökországból is üzenetet küldött, közösségi oldalán azt írta: hétfőn az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamásnak ezután öt napja lesz azt aláírni, különben megfosztási eljárást indítanak ellene.
A Sándor-palota közleményben reagált a bejegyzésre, amelyben kiemelték:
az alaptörvény-módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét.
Mit tehet Sulyok Tamás?
Lapunk megkereste ifjabb Lomnici Zoltánt, hogy megkérdezzük, a köztársasági elnöknek milyen lehetőségei, mozgástere van a tiszás kétharmaddal megtámogatott elmozdításával szemben. Az alkotmányjogász szerint Sulyok Tamásnak elsősorban jogi eszköz áll rendelkezésére: ha úgy látja, hogy az Alaptörvény 17. módosítását nem a szabályoknak megfelelően fogadta el az Országgyűlés, akkor megtagadhatja az aláírását, és az ügyet az Alkotmánybíróság elé viheti. Az államfő ebben az esetben nem a módosítás tartalmát, hanem az elfogadásának jogszerűségét vitathatja.
A szakmai érvek szerint az egyik legerősebb kifogás az lehet, hogy a módosítás indokolása nem vagy nem megfelelően tér ki arra, összhangban áll-e az uniós joggal. Ha az Alkotmánybíróság ezt eljárási hibának minősíti, akkor a módosítást visszaküldheti az Országgyűlésnek.
A kérdésben korábban Pokol Béla is megfogalmazott egy lehetséges jogi álláspontot. Szerinte az Alkotmánybíróság akár olyan alaptörvény-módosítást is megsemmisíthet, amely a testület függetlenségét vagy működését érintené, ha az sérti az Alaptörvény alapvető elveit. Emellett Sulyok Tamás továbbra is nyilvánosan bírálhatja a javaslatot. Korábban már jelezte, hogy szerinte a módosítás példátlan lenne Európában, mert politikai okokra hivatkozva tenné lehetővé egy hivatalban lévő köztársasági elnök eltávolítását.
A lehetséges forgatókönyvek
Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte: önmagában nem akadályozná meg végleg a módosítás elfogadását, ha Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordulna, de késleltethetné a folyamatot, és jogi bizonytalanságot teremthetne, miközben rávilágít a 17. módosítás alapvető problémájára:
a Tisza-kormány a rendes, szigorú garanciákkal körülvett megfosztási eljárás (13. cikk) helyett egy gyors, egymondatos, személyre szabott alkotmánymódosítással próbálja megoldani a kérdést.
A szakértő szerint ez a megközelítés hosszú távon komoly legitimációs kockázatot hordoz, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy az alkotmányozó hatalom politikai akaratból bármikor felülírhatja nemcsak a köztársasági elnöki intézmény függetlenségét, hanem más alkotmányos garanciákat és akár a már megszerzett jogokat is, anélkül, hogy eleget tenne a jogállamiság tartalmi követelményeinek. Összességében Sulyok Tamás mozgástere elsősorban arra korlátozódik, hogy az eljárási hibákra hivatkozva az Alkotmánybírósághoz forduljon.
Bár ez önmagában nem oldja meg a módosítás tartalmi problémáit, hathatós jogi választ adhat az egész szégyenteljes folyamatra, és világossá teheti, hogy a jogállam helyreállítása nem valósítható meg az alkotmányos garanciák megkerülésével
– hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.
A Fidesz és a KDNP kivonul a rendkívüli ülésről
Emlékezetes, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.
„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek
– mutatott rá a képviselő.